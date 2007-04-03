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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1715171617171718

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 138
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
12%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:14

Докупяйте ріплу. Ми будєм багатиє! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:16

  Козак-характерник написав:Докупяйте ріплу. Ми будєм багатиє! :D

Не на что.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:17

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:ні з чим не згоден.
річ же не тільки про акції, а взагалі про спекулятивні інструменти, там валюти, індекси, ф'ючерси, страховки і т.п., ... крипта також генерує спекулятивний прибуток, і на відміну від біткоїна, наприклад, токени XRP - це фактично нелегальне IPO від стартапу Ripple, тобто =цінні папери

Спекулятивний прибуток це не гарантований прибуток. XRP не IPO, бо ніде ніяких прав власності на компанію не прописано. Це просто фантик.

ну, нехай XRP буде не IPO, а просто незареєстровані цінні папери, та скамерський маркетинг від Ripple, ... ключове, що Ви потягнули дискусіюк в сторону, я вище написав про зв'язок із ситуацією на фондовому, капітал логічно біжить із високоризикових інструментів, яким є біток
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:35

  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:Докупяйте ріплу. Ми будєм багатиє! :D

Не на что.

А я докупив ріпли і бнб.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28011
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