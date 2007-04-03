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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:14
Докупяйте ріплу. Ми будєм багатиє!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 17 бер, 2020 01:16
Козак-характерник написав:
Докупяйте ріплу. Ми будєм багатиє!
Не на что.
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airmax78
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Додано: Вів 17 бер, 2020 01:17
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
ні з чим не згоден.
річ же не тільки про акції, а взагалі про спекулятивні інструменти, там валюти, індекси, ф'ючерси, страховки і т.п., ... крипта також генерує спекулятивний прибуток, і на відміну від біткоїна, наприклад, токени XRP - це фактично нелегальне IPO від стартапу Ripple, тобто =цінні папери
Спекулятивний прибуток це не гарантований прибуток. XRP не IPO, бо ніде ніяких прав власності на компанію не прописано. Це просто фантик.
ну, нехай XRP буде не IPO, а просто незареєстровані цінні папери, та скамерський маркетинг від Ripple, ... ключове, що Ви потягнули дискусіюк в сторону, я вище написав про зв'язок із ситуацією на фондовому, капітал логічно біжить із високоризикових інструментів, яким є біток
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Вів 17 бер, 2020 01:35
airmax78 написав: Козак-характерник написав:
Докупяйте ріплу. Ми будєм багатиє!
Не на что.
А я докупив ріпли і бнб.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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