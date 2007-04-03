Додано: Вів 17 бер, 2020 17:51

phantom_systems написав: Zebra написав: не знаю, лобо это все манипуляции, либо народ реально в монетах засел и фигеет от халвинга депозитов. не знаю, лобо это все манипуляции, либо народ реально в монетах засел и фигеет от халвинга депозитов.

Кто хотел, уже слился. Остальные будут холдить, даже если курс ещё раз уполовинится. Кто-то надеется на халвинг деда, кто-то на скорый конец эпидемии, а кто-то просто ждёт туземун и по фигу. Кто хотел, уже слился. Остальные будут холдить, даже если курс ещё раз уполовинится. Кто-то надеется на халвинг деда, кто-то на скорый конец эпидемии, а кто-то просто ждёт туземун и по фигу.

В данном случае холдить не получится, потому что это маржиналка и капают процентики, и не копеешные. Даже при 2-3х плече капает на битфинексе до 50% годовых на депозит по маржиналке, т.к. проценты нужно платить на всю сумму займа, который превышает размер депозита, а когда депозит подсыхает, в графе ликвидации он будет отображен как "Присв." что означает присвоение депозита биржей ввиду того, что проценты уже платить не с чего и принудительная ликвидация позиции.Ну а кроме эфира, там лонгов на миллиард долларов в сумме по всей крипте.