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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1716171717181719

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 140
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
51
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:39

  osafly написав:Что там соотношение лонгов и шортов на Битфайнексе??

По эфиру соотношение примерно 15:1
кто то очень сильно набрал позицию, возможно крупняк, гнал эфир к заветным 500-600, но коронавирус обломал, теперь лонгов почти 1 млн штук и как их закрывать, когда в стакане ликвидность 200к на продажу от 200 долларов и купить хотят по 20-30 баксов 50 тысяч штук... не знаю, лобо это все манипуляции, либо народ реально в монетах засел и фигеет от халвинга депозитов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:47

  Zebra написав:не знаю, лобо это все манипуляции, либо народ реально в монетах засел и фигеет от халвинга депозитов.

Кто хотел, уже слился. Остальные будут холдить, даже если курс ещё раз уполовинится. Кто-то надеется на халвинг деда, кто-то на скорый конец эпидемии, а кто-то просто ждёт туземун и по фигу.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:51

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:не знаю, лобо это все манипуляции, либо народ реально в монетах засел и фигеет от халвинга депозитов.

Кто хотел, уже слился. Остальные будут холдить, даже если курс ещё раз уполовинится. Кто-то надеется на халвинг деда, кто-то на скорый конец эпидемии, а кто-то просто ждёт туземун и по фигу.

В данном случае холдить не получится, потому что это маржиналка и капают процентики, и не копеешные. Даже при 2-3х плече капает на битфинексе до 50% годовых на депозит по маржиналке, т.к. проценты нужно платить на всю сумму займа, который превышает размер депозита, а когда депозит подсыхает, в графе ликвидации он будет отображен как "Присв." что означает присвоение депозита биржей ввиду того, что проценты уже платить не с чего и принудительная ликвидация позиции.

Ну а кроме эфира, там лонгов на миллиард долларов в сумме по всей крипте.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:57

  Zebra написав:По эфиру соотношение примерно 15:1
кто то очень сильно набрал позицию


То есть, "пистон" с 7,5к до 5к расклад не из изменил совершенно,как сидели в лонгах,так и сидят...Значит должны по идее,вообще все.....выдавить из бедных хомяков..Может падение на 4 и ниже тысяч приведет их окончательно в панику?!Устроить такую распродажу и остановиться на "жалких" пяти тысячах...??? Не серьезно,как для крупняка.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:03

  osafly написав:

То есть, "пистон" с 7,5к до 5к расклад не из изменил совершенно,как сидели в лонгах,так и сидят...Значит должны по идее,вообще все.....выдавить из бедных хомяков..Может падение на 4 и ниже тысяч приведет их окончательно в панику?!Устроить такую распродажу и остановиться на "жалких" пяти тысячах...??? Не серьезно,как для крупняка.


Завалится ниже 2,5 - ещё докуплю. Свалится ниже тысячи - ещё докуплю. Завалится ниже 100 баксов - ещё. Ну вообщем логика понятна :) Продавать смысла не вижу. Валились в пол и всё равно брали 10-х. Казино ж. Думаю остальные также думают.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:17

  lrs7719 написав:
  osafly написав:

То есть, "пистон" с 7,5к до 5к расклад не из изменил совершенно,как сидели в лонгах,так и сидят...Значит должны по идее,вообще все.....выдавить из бедных хомяков..Может падение на 4 и ниже тысяч приведет их окончательно в панику?!Устроить такую распродажу и остановиться на "жалких" пяти тысячах...??? Не серьезно,как для крупняка.


Завалится ниже 2,5 - ещё докуплю. Свалится ниже тысячи - ещё докуплю. Завалится ниже 100 баксов - ещё. Ну вообщем логика понятна :) Продавать смысла не вижу. Валились в пол и всё равно брали 10-х. Казино ж. Думаю остальные также думают.

В крипте все возможно. В т.ч. полное обнуление.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:18

  lrs7719 написав:
  osafly написав:

То есть, "пистон" с 7,5к до 5к расклад не из изменил совершенно,как сидели в лонгах,так и сидят...Значит должны по идее,вообще все.....выдавить из бедных хомяков..Может падение на 4 и ниже тысяч приведет их окончательно в панику?!Устроить такую распродажу и остановиться на "жалких" пяти тысячах...??? Не серьезно,как для крупняка.


Завалится ниже 2,5 - ещё докуплю. Свалится ниже тысячи - ещё докуплю. Завалится ниже 100 баксов - ещё. Ну вообщем логика понятна :) Продавать смысла не вижу. Валились в пол и всё равно брали 10-х. Казино ж. Думаю остальные также думают.

Согласен, в данном казино бывает только дефицит ликвидности, но деньги все равно приходят.

Я вот заметил такую особенность на бирже куна. Там коды всегда котируются на 1.49% выше номинала., т.к. пополнение через саму биржу 1.5% А все почему? Потому что денег на биржу заходит всегда больше, чем уходит. Стригут на комиссиях хомячков, а они не сдаются и доливаются, усредняются.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:38

  lrs7719 написав:Завалится ниже 2,5 - ещё докуплю. Свалится ниже тысячи - ещё докуплю. Завалится ниже 100 баксов - ещё. Ну вообщем логика понятна :) Продавать смысла не вижу. Валились в пол и всё равно брали 10-х. Казино ж. Думаю остальные также думают.


Врагу не сдается....наш гордый ХОМЯК! А Вы бы сами,что делали?? Пока человек не продал,даже если в просадке-убытка нет!Чисто теоретический и всегда есть шанс,причем реальный-отыграть потери.Теряют те-кто дергается и делает слишком много движений.Нервным и впечатлительным-путь в крипту заказан..Поэтому все и ждут.Рынок нужно весомо уронить и там держать какое то время,вместо привычных 1-2месяцев фазы падения и медленного флэта..Мало посеять панику-нужно обнулить ожидания и веру..Перевести хомяка в ранг инвестора :lol:
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:05

А когда будет следующий за следующим халвинг?
airmax78
 
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