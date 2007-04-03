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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1717171817191720

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 140
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
51
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:01

  osafly написав:
  airmax78 написав:А когда будет следующий за следующим халвинг?


1.05.2024 и 1.05.2028г

Не знаю как 2024й, но в 2028м я точно жду туземун. Держим позиции до 2028го - там точно выйдем в 0.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:29

  airmax78 написав:
  osafly написав:
  airmax78 написав:А когда будет следующий за следующим халвинг?


1.05.2024 и 1.05.2028г

Не знаю как 2024й, но в 2028м я точно жду туземун. Держим позиции до 2028го - там точно выйдем в 0.


Ну да..По ХRP-как раз в точку!Инвестиция 2028г.Казак,ты нас слышишь :?: :D Набирай Рипл до 2028г На Халвинге будем сливать...По 0.03$ :mrgreen:
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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