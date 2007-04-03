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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:01
osafly написав: airmax78 написав:
А когда будет следующий за следующим халвинг?
1.05.2024 и 1.05.2028г
Не знаю как 2024й, но в 2028м я точно жду туземун. Держим позиции до 2028го - там точно выйдем в 0.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:29
airmax78 написав: osafly написав: airmax78 написав:
А когда будет следующий за следующим халвинг?
1.05.2024 и 1.05.2028г
Не знаю как 2024й, но в 2028м я точно жду туземун. Держим позиции до 2028го - там точно выйдем в 0.
Ну да..По ХRP-как раз в точку!Инвестиция 2028г.Казак,ты нас слышишь
Набирай Рипл до 2028г На Халвинге будем сливать...По 0.03$
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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