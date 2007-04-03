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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1717171817191720

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 140
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
51
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:01

  osafly написав:
  airmax78 написав:А когда будет следующий за следующим халвинг?


1.05.2024 и 1.05.2028г

Не знаю как 2024й, но в 2028м я точно жду туземун. Держим позиции до 2028го - там точно выйдем в 0.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:29

  airmax78 написав:
  osafly написав:
  airmax78 написав:А когда будет следующий за следующим халвинг?


1.05.2024 и 1.05.2028г

Не знаю как 2024й, но в 2028м я точно жду туземун. Держим позиции до 2028го - там точно выйдем в 0.


Ну да..По ХRP-как раз в точку!Инвестиция 2028г.Казак,ты нас слышишь :?: :D Набирай Рипл до 2028г На Халвинге будем сливать...По 0.03$ :mrgreen:
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:48

  osafly написав:
  airmax78 написав:
  osafly написав:
1.05.2024 и 1.05.2028г

Не знаю как 2024й, но в 2028м я точно жду туземун. Держим позиции до 2028го - там точно выйдем в 0.


Ну да..По ХRP-как раз в точку!Инвестиция 2028г.Казак,ты нас слышишь :?: :D Набирай Рипл до 2028г На Халвинге будем сливать...По 0.03$ :mrgreen:

Если усредниться по 0.001, то это 30X! Мы будем багатии!
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:52

Не сцять окропом! :D Сказав, що будєм багатиє, то бум багатиє! :D Докупляємо ріпл.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Меня поддерживает Тони Вайс. 2028й - год когда мы станем багатии: https://forknews.io/bitcoin/007496-toni ... remya.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:56

Коронавірус нам в поміч! :D Унікальна можливість купити задешман. А попереду халва і рОкета! :) Ми будєм багатиє! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:47

XRP

В феврале Гарлингхаус объяснил, что хочет, чтобы его компания была «Амазонкой» индустрии криптовалют. То есть он хочет, чтобы она стала такой же, только крупнее. Больше, чем Bitcoin, больше, чем любая другая криптовалюта, известная человеку. Ripple должна стать номер один. И он не остановится, пока эта цель не будет достигнута.

На первый взгляд кажется, что это просто слова. В конце концов Amazon имеет рыночную капитализацию превышающую 1 триллион долларов. Ripple, безусловно, огромная компания – в настоящее время она оценивается более чем в 10 миллиардов долларов. Однако она ​​далеко не соответствует размеру и объему крупнейшего в мире онлайн-ритейлера. Как третья по величине криптовалюта по рыночной капитализации может стать настолько большой, чтобы превзойти одну из крупнейших компаний, известных человечеству?

Тем не менее, Ripple за последние годы внесла множество изменений и улучшений. В результате чего такие издания, как Forbes , в конечном итоге считает Ripple финтех-компанией номер два в мире. По рейтингу Ripple в конечном итоге обошла Coinbase. Одну из крупнейших и самых популярных платформ для криптовалют в Соединенных Штатах. Которая была оценена в чуть более 8 миллиардов долларов.

Кроме того, Ripple может похвастаться более чем 160 отдельными клиентами. Из которых около 118 являются банками. Гарлингхаус также заявил, что он с нетерпением ожидает начала первичного публичного размещения акций (IPO) Ripple где-то в 2020 году. Это, по его мнению, послужит стимулом к аналогичным движениям и для других блокчейн компаний. Он пояснил:

В следующие 12 месяцев вы увидите IPO в пространстве крипто/блокчейна.
Мы не собираемся быть первыми. И мы не собираемся быть последними. Но я ожидаю, что мы будем на лидирующей стороне. Это естественная эволюция для нашей компании.

Одним из больших преимуществ Ripple XRP в последнее время является тот факт, что он так широко используется в платежах по денежным переводам. Компания Ripple установила партнерские отношения с несколькими фирмами, занимающимися денежными переводами, и финансовыми учреждениями. Это позволило пользователям переводить крипто (единицы XRP) тем, кто живет или работает за границей.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:50

  osafly написав:
  lrs7719 написав:Завалится ниже 2,5 - ещё докуплю. Свалится ниже тысячи - ещё докуплю. Завалится ниже 100 баксов - ещё. Ну вообщем логика понятна :) Продавать смысла не вижу. Валились в пол и всё равно брали 10-х. Казино ж. Думаю остальные также думают.


Врагу не сдается....наш гордый ХОМЯК! А Вы бы сами,что делали?? Пока человек не продал,даже если в просадке-убытка нет!Чисто теоретический и всегда есть шанс,причем реальный-отыграть потери.Теряют те-кто дергается и делает слишком много движений.Нервным и впечатлительным-путь в крипту заказан..

Именно так. Осенью 2018 безо всякого вируса, на ровном месте упало на 3 после почти 20 годом раньше. Кто не дергался, уже следующим летом мог продаться по 12-13. А ведь почти все в 17-ом вошли на более низких уровнях. Своё вернуть почти всегда можно, если не жадничать.
Сейчас же причина падения всем ясна, крипта ходит строго синхронно с биржевыми индексами, просто амплитуда выше: доуджонс падает на 10%, биток на 20 и т.д. Кончится эта всемирная паника , непропорциональная реальной опасности, всё снова отрастет, и крипта уже будет расти в разы быстрее акций и биржевых индексов.
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