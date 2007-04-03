Додано: Сер 18 бер, 2020 00:47

В феврале Гарлингхаус объяснил, что хочет, чтобы его компания была «Амазонкой» индустрии криптовалют. То есть он хочет, чтобы она стала такой же, только крупнее. Больше, чем Bitcoin, больше, чем любая другая криптовалюта, известная человеку. Ripple должна стать номер один. И он не остановится, пока эта цель не будет достигнута.



На первый взгляд кажется, что это просто слова. В конце концов Amazon имеет рыночную капитализацию превышающую 1 триллион долларов. Ripple, безусловно, огромная компания – в настоящее время она оценивается более чем в 10 миллиардов долларов. Однако она ​​далеко не соответствует размеру и объему крупнейшего в мире онлайн-ритейлера. Как третья по величине криптовалюта по рыночной капитализации может стать настолько большой, чтобы превзойти одну из крупнейших компаний, известных человечеству?



Тем не менее, Ripple за последние годы внесла множество изменений и улучшений. В результате чего такие издания, как Forbes , в конечном итоге считает Ripple финтех-компанией номер два в мире. По рейтингу Ripple в конечном итоге обошла Coinbase. Одну из крупнейших и самых популярных платформ для криптовалют в Соединенных Штатах. Которая была оценена в чуть более 8 миллиардов долларов.



Кроме того, Ripple может похвастаться более чем 160 отдельными клиентами. Из которых около 118 являются банками. Гарлингхаус также заявил, что он с нетерпением ожидает начала первичного публичного размещения акций (IPO) Ripple где-то в 2020 году. Это, по его мнению, послужит стимулом к аналогичным движениям и для других блокчейн компаний. Он пояснил:



В следующие 12 месяцев вы увидите IPO в пространстве крипто/блокчейна.

Мы не собираемся быть первыми. И мы не собираемся быть последними. Но я ожидаю, что мы будем на лидирующей стороне. Это естественная эволюция для нашей компании.



Одним из больших преимуществ Ripple XRP в последнее время является тот факт, что он так широко используется в платежах по денежным переводам. Компания Ripple установила партнерские отношения с несколькими фирмами, занимающимися денежными переводами, и финансовыми учреждениями. Это позволило пользователям переводить крипто (единицы XRP) тем, кто живет или работает за границей.

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