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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1718171917201721

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 141
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
52
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Когда цена биткоина достигнет сотни тысяч долларов в течение некоторого времени, то никто уже не будет беспокоиться о том, куплен ли биткоин по $5000 или по $9000. Только дейтрейдеров, работающих в масштабе менее года должно беспокоить текущее падение рыночной цены
Kawun
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Попытка не пытка.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:55

Zebra
стал в лонг по 5.052?
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да, может отскочим на 6200, а нет - стоп в безубыток
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:05

  Zebra написав:Да, может отскочим на 6200, а нет - стоп в безубыток

Рисковый парень, давно сквизов по выбиваннию стопов не было))
Я наоборот от нынешних уровней шорт думаю.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:52

  OptiX написав:
  Zebra написав:Да, может отскочим на 6200, а нет - стоп в безубыток

Рисковый парень, давно сквизов по выбиваннию стопов не было))
Я наоборот от нынешних уровней шорт думаю.

Мысль возникла, что от 5000 будем отскакивать неоднократно, как когда то от 6000 биток плясал в 2018. Потом конечно может быть пролив, если после халвинга не будет роста.
Zebra
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  #<1 ... 1718171917201721
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