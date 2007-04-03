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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Когда цена биткоина достигнет сотни тысяч долларов в течение некоторого времени, то никто уже не будет беспокоиться о том, куплен ли биткоин по $5000 или по $9000. Только дейтрейдеров, работающих в масштабе менее года должно беспокоить текущее падение рыночной цены
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Да, может отскочим на 6200, а нет - стоп в безубыток
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:05
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:52
Мысль возникла, что от 5000 будем отскакивать неоднократно, как когда то от 6000 биток плясал в 2018. Потом конечно может быть пролив, если после халвинга не будет роста.
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