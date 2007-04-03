Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:40
Когда цена биткоина достигнет сотни тысяч долларов в течение некоторого времени, то никто уже не будет беспокоиться о том, куплен ли биткоин по $5000 или по $9000. Только дейтрейдеров, работающих в масштабе менее года должно беспокоить текущее падение рыночной цены
Kawun
Повідомлень: 1
З нами з: 18.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:40
Попытка не пытка.
Zebra
Повідомлень: 7788
З нами з: 21.09.12
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1217 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:55
Zebra стал в лонг по 5.052?
OptiX
Повідомлень: 16
З нами з: 13.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:03
Да, может отскочим на 6200, а нет - стоп в безубыток
Zebra
Повідомлень: 7788
З нами з: 21.09.12
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1217 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:05
Zebra написав:
Да, может отскочим на 6200, а нет - стоп в безубыток
Рисковый парень, давно сквизов по выбиваннию стопов не было))
Я наоборот от нынешних уровней шорт думаю.
OptiX
Повідомлень: 16
З нами з: 13.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:52
OptiX написав: Zebra написав:
Да, может отскочим на 6200, а нет - стоп в безубыток
Рисковый парень, давно сквизов по выбиваннию стопов не было))
Я наоборот от нынешних уровней шорт думаю.
Мысль возникла, что от 5000 будем отскакивать неоднократно, как когда то от 6000 биток плясал в 2018. Потом конечно может быть пролив, если после халвинга не будет роста.
Zebra
Повідомлень: 7788
З нами з: 21.09.12
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1217 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:56
Как-то даже подозрительно крепок биткоин в эти дни, когда всё летит в тартарары. Или копит силы для резкого обвала к уровням 2-3, или действительно становится "спокойной гаванью"
Tegularius
Повідомлень: 1180
З нами з: 11.02.14
Подякував: 166 раз.
Подякували: 190 раз.
Профіль
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:58
Tegularius написав:
Как-то даже подозрительно крепок биткоин в эти дни, когда всё летит в тартарары. Или копит силы для резкого обвала к уровням 2-3, или действительно становится "спокойной гаванью"
Биткоину через полтора месяца будет урезан печатный станок вдвое, в то время как мир собирается печатать деньги, а нефть добывают все больше. Желающих откупиться по 2-4 тыщи вагон и дележка.
Zebra
Повідомлень: 7788
З нами з: 21.09.12
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1217 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:03
та який же він крепкий як пару днів тому 3800 пощупав??
greenozon
Повідомлень: 7977
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 501 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
45401
185990735
6842
1527250
Вів 17 бер, 2020 21:02 ЛОБ
38
47533