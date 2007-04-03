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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1719172017211722

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 141
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
52
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да это ж золото...цифровое..Доу Джонс сегодня продолжет... -1400пунктов,Европа,Азия-все в минусе.Золото ниже 1500.Платина вообще обновила минимумы,уже 600+,родиум за 10 дней с 12тыс парой свечек упал на 3500.Одна эта х...та держится и даже пытается пойти в рост! Золото нулей,точек и черточек.Мечта математиков,чертежников и хомяков.Налетай,пока подешевело!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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