Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:42
Zebra написав: Vitaka написав: Zebra
, мы ж вроде на одной бирже смотрим
Свеча в 12:30 - Н7238,1, L6274
Свеча то уже паника. Но слив начался именно от последнего поцелуя 8к
Та называйте как хотите
Но 7238 будет преградой при росте. Этот уровень первый, в который упрёмся.
И до 8к ещё целая куча таких. Какие уровни сопротивления проскочим, а какие нет -
покажет время.
Vitaka
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 22:58
Vitaka написав:
Здаётся, к 5,6к ещё опустимся.
Ух какой слив, я тоже ордер поставил на 5600, но цена не долетела...
Zebra
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 23:05
Zebra написав: Vitaka написав:
Здаётся, к 5,6к ещё опустимся.
Ух какой слив, я тоже ордер поставил на 5600, но цена не долетела...
по 5ю9к не рискнул зайти? чет кажется еще могут пролить... На дневке видится как коррекция падения...
OptiX
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Додано: Суб 21 бер, 2020 10:47
Правое плечо и вниз?
Витаха
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Додано: Суб 21 бер, 2020 12:14
Витаха
У тебя воображение
По нижним точкам проведи границу канала.Ложное пробитие, а в целом и сейчас рынок решает, пробить его или оттолкнуться.
Кучинелли
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Додано: Суб 21 бер, 2020 13:15
Витаха написав:
Правое плечо и вниз?
Похоже на то.
Zebra
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Додано: Суб 21 бер, 2020 13:53
вот тов.
Кучинелли
писал мне 19го:
Всё в силе и более того.Цели смещаются выше, если повезёт.Цели начинаются от 6100.Потом 6400-7400 где то в этот диапазон.если из него не выпадем вниз, то и до 8 можно дотянуть.Но всё это перед следующим обвалом.
и попизже вчера предупредил, шо с 6900 видимо пойдём вниз...
а шо делать?
чик
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Додано: Суб 21 бер, 2020 15:06
начинаю волноваться
zaitsevanataliia8
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Додано: Суб 21 бер, 2020 15:17
то самое чувство когда вчера сливал по 6200, а пока платеж дошел, обменка посчитала по 6700
Diman
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Додано: Нед 22 бер, 2020 00:10
поки тут народ денними, чи хвилинними ТФ мудрує, на 4х годинному дід клин намалював
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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