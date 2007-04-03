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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1723172417251726>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 142
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
53
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 13:42

  Zebra написав:
  Vitaka написав:Zebra, мы ж вроде на одной бирже смотрим :)
Свеча в 12:30 - Н7238,1, L6274

Свеча то уже паника. Но слив начался именно от последнего поцелуя 8к 8)

Та называйте как хотите :)
Но 7238 будет преградой при росте. Этот уровень первый, в который упрёмся.
И до 8к ещё целая куча таких. Какие уровни сопротивления проскочим, а какие нет -
покажет время.
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 22:58

  Vitaka написав:Здаётся, к 5,6к ещё опустимся.

Ух какой слив, я тоже ордер поставил на 5600, но цена не долетела...
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 23:05

  Zebra написав:
  Vitaka написав:Здаётся, к 5,6к ещё опустимся.

Ух какой слив, я тоже ордер поставил на 5600, но цена не долетела...

по 5ю9к не рискнул зайти? чет кажется еще могут пролить... На дневке видится как коррекция падения...
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 10:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Правое плечо и вниз?
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Витаха
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 12:14

Витаха
У тебя воображение :)
По нижним точкам проведи границу канала.Ложное пробитие, а в целом и сейчас рынок решает, пробить его или оттолкнуться.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 13:15

  Витаха написав:Правое плечо и вниз?
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Похоже на то.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 13:53

вот тов. Кучинелли писал мне 19го:
Всё в силе и более того.Цели смещаются выше, если повезёт.Цели начинаются от 6100.Потом 6400-7400 где то в этот диапазон.если из него не выпадем вниз, то и до 8 можно дотянуть.Но всё это перед следующим обвалом.

и попизже вчера предупредил, шо с 6900 видимо пойдём вниз...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 15:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

начинаю волноваться
zaitsevanataliia8
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 15:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

то самое чувство когда вчера сливал по 6200, а пока платеж дошел, обменка посчитала по 6700
Diman
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:10

поки тут народ денними, чи хвилинними ТФ мудрує, на 4х годинному дід клин намалював
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якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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