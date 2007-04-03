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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 бер, 2020 00:12
TylerTruman_ написав:
поки тут народ денними, чи хвилинними ТФ мудрує, на 4х годинному дід клин намалював
Або медвежий прапор.
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Додано: Нед 22 бер, 2020 00:41
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
поки тут народ денними, чи хвилинними ТФ мудрує, на 4х годинному дід клин намалював
Або медвежий прапор.
якщо трендові по тілу свічок, то однозначно клин, на північ є зазор до 7к, але проситься він все рівно на тест річного дна
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Нед 22 бер, 2020 00:54
zaitsevanataliia8 написав:
начинаю волноваться
что-то вы поздновато начали
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