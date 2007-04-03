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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1723172417251726

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 142
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
53
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:12

  TylerTruman_ написав:поки тут народ денними, чи хвилинними ТФ мудрує, на 4х годинному дід клин намалював

Або медвежий прапор.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:41

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:поки тут народ денними, чи хвилинними ТФ мудрує, на 4х годинному дід клин намалював

Або медвежий прапор.

якщо трендові по тілу свічок, то однозначно клин, на північ є зазор до 7к, але проситься він все рівно на тест річного дна
Зображення
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:54

  zaitsevanataliia8 написав:начинаю волноваться

что-то вы поздновато начали
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