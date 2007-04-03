|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 00:18
Тезера уже почти 6 млрд штук напечатали. Что самое интересное котировки биткоина к тезеру нынче ниже, чем нативный доллар на таких биржах как Bitstamp.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7881
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 745 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:03
Рост не за горами?! Прогревают двигателя??Слетаем до 8 и каменюкой вниз!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 315
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:52
osafly написав:
Рост не за горами?! Прогревают двигателя??Слетаем до 8 и каменюкой вниз!
Может быть загончик на 20к
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7881
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 745 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48100
|186751183
|
|
|6868
|1532122
|
Чет 26 бер, 2020 19:30
ЛОБ
|
|38
|47589
|
|