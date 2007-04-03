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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1724172517261727

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 143
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
53
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тезера уже почти 6 млрд штук напечатали. Что самое интересное котировки биткоина к тезеру нынче ниже, чем нативный доллар на таких биржах как Bitstamp.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Рост не за горами?! Прогревают двигателя??Слетаем до 8 и каменюкой вниз!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:52

  osafly написав:Рост не за горами?! Прогревают двигателя??Слетаем до 8 и каменюкой вниз!

Может быть загончик на 20к, потому шо Тезера уже более 6 млрд штук (каждый день по 100-150 млн добавляют)
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра,у Вас одни крайности :-) То 2к,то 20к.Прям озадачили.Но в последнее время,реально происходит то-во что меньше всего веришь.Я до 20 точно не выдержу,все к хе...м продам еще на 11.Ну его нафиг!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:54

  osafly написав:Зебра,у Вас одни крайности :-) То 2к,то 20к.Прям озадачили.Но в последнее время,реально происходит то-во что меньше всего веришь.Я до 20 точно не выдержу,все к хе...м продам еще на 11.Ну его нафиг!

Они уже готовят для Вас деньги :mrgreen:
Zebra
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