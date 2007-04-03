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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 00:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тезера уже почти 6 млрд штук напечатали. Что самое интересное котировки биткоина к тезеру нынче ниже, чем нативный доллар на таких биржах как Bitstamp.
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Рост не за горами?! Прогревают двигателя??Слетаем до 8 и каменюкой вниз!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:52
Додано: Чет 26 бер, 2020 23:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Зебра,у Вас одни крайности То 2к,то 20к.Прям озадачили.Но в последнее время,реально происходит то-во что меньше всего веришь.Я до 20 точно не выдержу,все к хе...м продам еще на 11.Ну его нафиг!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Чет 26 бер, 2020 23:54
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