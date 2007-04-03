|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 00:18
Тезера уже почти 6 млрд штук напечатали. Что самое интересное котировки биткоина к тезеру нынче ниже, чем нативный доллар на таких биржах как Bitstamp.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7886
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 745 раз.
- Подякували: 1265 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:03
Рост не за горами?! Прогревают двигателя??Слетаем до 8 и каменюкой вниз!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 316
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:52
osafly написав:
Рост не за горами?! Прогревают двигателя??Слетаем до 8 и каменюкой вниз!
Может быть загончик на 20к, потому шо Тезера уже более 6 млрд штук (каждый день по 100-150 млн добавляют)
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7886
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 745 раз.
- Подякували: 1265 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 бер, 2020 23:49
Зебра,у Вас одни крайности
То 2к,то 20к.Прям озадачили.Но в последнее время,реально происходит то-во что меньше всего веришь.Я до 20 точно не выдержу,все к хе...м продам еще на 11.Ну его нафиг!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 316
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 бер, 2020 23:54
osafly написав:
Зебра,у Вас одни крайности
То 2к,то 20к.Прям озадачили.Но в последнее время,реально происходит то-во что меньше всего веришь.Я до 20 точно не выдержу,все к хе...м продам еще на 11.Ну его нафиг!
Они уже готовят для Вас деньги
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7886
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 745 раз.
- Подякували: 1265 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:23
Zebra написав: osafly написав:
Рост не за горами?! Прогревают двигателя??Слетаем до 8 и каменюкой вниз!
Может быть загончик на 20к, потому шо Тезера уже более 6 млрд штук (каждый день по 100-150 млн добавляют)
Сомневаюсь насчёт 20к, но что-то назревает.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1026
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:40
Тезера еще +90 млн штук.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7886
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 745 раз.
- Подякували: 1265 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:56
Zebra, я извиняюсь, где вы смотрите их эмиссию (тезера)? Ткните носом, плиз?
-
sleazy
-
-
- Повідомлень: 398
- З нами з: 24.05.11
- Подякував: 1565 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48259
|186806346
|
|
|6869
|1532426
|
П'ят 27 бер, 2020 12:10
ЛОБ
|
|38
|47594
|
|