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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1725172617271728

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 145
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:16

  Козак-характерник написав:На банан туєва куча бітка йде. Мабуть злива. Тікайте! :P


Навпаки, з бінанс йде віддік бітка
https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/wa ... coldwallet
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:19

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:На банан туєва куча бітка йде. Мабуть злива. Тікайте! :P


Навпаки, з бінанс йде віддік бітка
https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/wa ... coldwallet

В мене інша інфо. Подивимося, що казино нам готує.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:50

  Zebra написав:Они уже готовят для Вас деньги :mrgreen:

Не,то под Казака Тизера напечатали,под его Рипл.Він буде багатій і це усі вже знають!Все готовятся к пампу рипла в 1$...Тизер понадобится.Под Казака прийдется еще пару десятков лямов допечатать....только они,еще этого не знают :mrgreen:Все интересное впереди.Вова вперде! :lol:
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:07

  osafly написав:Не,то под Казака Тизера напечатали,под его Рипл.Він буде багатій і це усі вже знають!Все готовятся к пампу рипла

Ріпол ріполом,а козак зараз шортить бнб з плечем *3. На 3000$. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:23

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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну и кто знает из нас хотя бы нормальные площадки(биржи) где можно безопасно и удобно купить акции американских компаний,с той же легкостью,как на Бинансе можно купить крипту из Украины?? Хоть одну кто нибудь назовет,или нормального брокера??
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osafly
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Ну и кто знает из нас хотя бы нормальные площадки(биржи) где можно безопасно и удобно купить акции американских компаний,с той же легкостью,как на Бинансе можно купить крипту из Украины?? Хоть одну кто нибудь назовет,или нормального брокера??


https://simeinyi-budzhet.ua/interactive-brokers/
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