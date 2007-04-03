Навпаки, з бінанс йде віддік бітка
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:16
Навпаки, з бінанс йде віддік бітка
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:19
В мене інша інфо. Подивимося, що казино нам готує.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:50
Не,то под Казака Тизера напечатали,под его Рипл.Він буде багатій і це усі вже знають!Все готовятся к пампу рипла в 1$...Тизер понадобится.Под Казака прийдется еще пару десятков лямов допечатать....только они,еще этого не знают Все интересное впереди.Вова вперде!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Суб 28 бер, 2020 00:07
Ріпол ріполом,а козак зараз шортить бнб з плечем *3. На 3000$.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 28 бер, 2020 15:23
Акції зробили крипту в рази!
+50грн !
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну и кто знает из нас хотя бы нормальные площадки(биржи) где можно безопасно и удобно купить акции американских компаний,с той же легкостью,как на Бинансе можно купить крипту из Украины?? Хоть одну кто нибудь назовет,или нормального брокера??
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
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