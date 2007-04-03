|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вітаю товариство, підкажіть як можна купити з карток BTC/XRP/ETH. Картки кредитки, вирішив ризукнути... Бажано щоб без комісії за чаржд, щоб ще грейс період йшов, колись давно в 2015 використовував скріл, вони чарджили в USD, потім виводив їх на доларову картку, виходило трохи дорожче ЧР обмінника але без біготні. Зараз відчуваю нутром схожу ситуацію, але вже всюди Liqpay і p2p, ну або комісії на вивід на картки/рахунки нецікаві (2-4%). Цікавлять саме практичні кейси, теорію цього всього я добре розумію, шкода час витрачати на проклацування всіх бірж та сервісів по заводу з карток.Можна в ЛС якщо вважаєте то обмеженою інфою.
Востаннє редагувалось Diego в Пон 30 бер, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
а друге моє питання вже стосовно виводу, від деякого сервісу отримував перекази (2015) на нашу доларову картку, все в автоматичному режимі, суми порядку 1000-1200уо за раз. Ніяких валютних контролів та іншого булінгу)
Декілька раз спробував виводити на рахунок в тих же банках, то доводилося ходити розписувати що то за гроші і що воно не пов`язако з підприємнецькою діяльністю. Раз причепилися за 20, раз за 30 доларів, більше виводити тудою не пробував, в авалі взагалі місяць розбиралися що то таке прийшло мні на рахунок... Так от, хто знає по якій банківській системі проходить той платіз на доларову/евро картку, я так розумію то щось типу світового р2р, але як то правильно називається. Можна в ЛС якщо вважаєте то обмеженою інфою. Питання в контекстві виводу своїх BTC/XRP/ETH без лишніх питань
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:19
Байка
Голодный год, лютая зима, волки загнали собаку, а пес просит не есть его, обещает пригодится. И правда, пес стал помогать в охоте, пробивая где в селе поживиться.
Но вот пришла опять лютая зима и съели волки собаку.
-Нужно похоронить.
-Что на могиле напишем?
-От друзей.
-Там мы же его съели!
-Тогда, от врагов!
-Но мы же три года вместе охотились.
-Напишем от коллег!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
|