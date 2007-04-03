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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1726172717281729

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 145
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вітаю товариство, підкажіть як можна купити з карток BTC/XRP/ETH. Картки кредитки, вирішив ризукнути... Бажано щоб без комісії за чаржд, щоб ще грейс період йшов, колись давно в 2015 використовував скріл, вони чарджили в USD, потім виводив їх на доларову картку, виходило трохи дорожче ЧР обмінника але без біготні. Зараз відчуваю нутром схожу ситуацію, але вже всюди Liqpay і p2p, ну або комісії на вивід на картки/рахунки нецікаві (2-4%). Цікавлять саме практичні кейси, теорію цього всього я добре розумію, шкода час витрачати на проклацування всіх бірж та сервісів по заводу з карток.Можна в ЛС якщо вважаєте то обмеженою інфою.
Востаннє редагувалось Diego в Пон 30 бер, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а друге моє питання вже стосовно виводу, від деякого сервісу отримував перекази (2015) на нашу доларову картку, все в автоматичному режимі, суми порядку 1000-1200уо за раз. Ніяких валютних контролів та іншого булінгу)
Декілька раз спробував виводити на рахунок в тих же банках, то доводилося ходити розписувати що то за гроші і що воно не пов`язако з підприємнецькою діяльністю. Раз причепилися за 20, раз за 30 доларів, більше виводити тудою не пробував, в авалі взагалі місяць розбиралися що то таке прийшло мні на рахунок... Так от, хто знає по якій банківській системі проходить той платіз на доларову/евро картку, я так розумію то щось типу світового р2р, але як то правильно називається. Можна в ЛС якщо вважаєте то обмеженою інфою. Питання в контекстві виводу своїх BTC/XRP/ETH без лишніх питань
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:19

Байка

Голодный год, лютая зима, волки загнали собаку, а пес просит не есть его, обещает пригодится. И правда, пес стал помогать в охоте, пробивая где в селе поживиться.
Но вот пришла опять лютая зима и съели волки собаку.
-Нужно похоронить.
-Что на могиле напишем?
-От друзей.
-Там мы же его съели!
-Тогда, от врагов!
-Но мы же три года вместе охотились.
-Напишем от коллег!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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