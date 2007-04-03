Додано: Пон 30 бер, 2020 13:19

Голодный год, лютая зима, волки загнали собаку, а пес просит не есть его, обещает пригодится. И правда, пес стал помогать в охоте, пробивая где в селе поживиться.

Но вот пришла опять лютая зима и съели волки собаку.

-Нужно похоронить.

-Что на могиле напишем?

-От друзей.

-Там мы же его съели!

-Тогда, от врагов!

-Но мы же три года вместе охотились.

-Напишем от коллег!

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.