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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1729173017311732

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 145
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 20:34

  osafly написав:20 не будет и даже 10 судя по всему-то же.Реально верите??Хоть бы чуть выше 8 увидеть до халвинга.Все эти долбодятлы Ютубовские вещатели,все ванговали падение...Ваш "любимый" обозреватель Илья предсказывал прыжок вроде до 7200-40 и....снова в ад.

Да, Илья самый толковый трейдер, 90% его прогнозов сбываются. Он называл уровни входа в лонг по 5900, усреднение 5500. А я по 5900 не решился брать, потому шо у меня был удачный трейд от 5053 до 5800, не хотелось откупать свое на 100 баксов дороже... теперь сидеть вне рынка придется.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 20:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По поводу 20к и выше, я уже не сомневаюсь, что биток туда пойдет, может не до халвинга, но учитывая, как яростно его хомки всегда откупают и гонят цену вверх, то причин почему снова не сходить на 20к - я не вижу, рынок не умирает, а значит топливо для ракеты есть, погодные условия нормализуются и туземун.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да походу ложный вынос хомяков-лонгустов был..Как прошило,так и грохнулось взад.Снова непонятки..Задергали бедных хомячков,скоро типаться начнут и ножками дрыгать во сне :mrgreen:
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osafly
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:18

  osafly написав:Да походу ложный вынос хомяков-лонгустов был..Как прошило,так и грохнулось взад.Снова непонятки..Задергали бедных хомячков,скоро типаться начнут и ножками дрыгать во сне :mrgreen:

Шорт сквиз, плюс слились усреднисты.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Лысый армянин только что свежее видео залил,сказал что будет 7.8-8,а там посмотреть дальше.Тоже довольно часто оказывается прав,его зачастую смотрю с Ильей...Ну,посмотрим.Я частично в альте.Но желаю слить.Верю в поход в район 4 и ниже со временем..Кризис-еще не начался.Вот когда Доуджонс окажется в районе 9-11К пунктов,тогда и будем о кризисе говорить..Не говоря уже о крипторынке.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Подскажите, о каком Илье речь? Можно ссыль на видео.
Спасибо.
Jubjic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:44

  Jubjic написав:Подскажите, о каком Илье речь? Можно ссыль на видео.
Спасибо.

https://youtu.be/BLLCH8cIFFE

А что за лысый армянин?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тезер ежедневно печатают.
Уже 6,4 млрд в обращении.

https://stablecoinstats.com/
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