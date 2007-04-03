osafly написав:20 не будет и даже 10 судя по всему-то же.Реально верите??Хоть бы чуть выше 8 увидеть до халвинга.Все эти долбодятлы Ютубовские вещатели,все ванговали падение...Ваш "любимый" обозреватель Илья предсказывал прыжок вроде до 7200-40 и....снова в ад.
Да, Илья самый толковый трейдер, 90% его прогнозов сбываются. Он называл уровни входа в лонг по 5900, усреднение 5500. А я по 5900 не решился брать, потому шо у меня был удачный трейд от 5053 до 5800, не хотелось откупать свое на 100 баксов дороже... теперь сидеть вне рынка придется.
По поводу 20к и выше, я уже не сомневаюсь, что биток туда пойдет, может не до халвинга, но учитывая, как яростно его хомки всегда откупают и гонят цену вверх, то причин почему снова не сходить на 20к - я не вижу, рынок не умирает, а значит топливо для ракеты есть, погодные условия нормализуются и туземун.
Лысый армянин только что свежее видео залил,сказал что будет 7.8-8,а там посмотреть дальше.Тоже довольно часто оказывается прав,его зачастую смотрю с Ильей...Ну,посмотрим.Я частично в альте.Но желаю слить.Верю в поход в район 4 и ниже со временем..Кризис-еще не начался.Вот когда Доуджонс окажется в районе 9-11К пунктов,тогда и будем о кризисе говорить..Не говоря уже о крипторынке.
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