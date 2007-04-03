Додано: Суб 04 кві, 2020 15:36

13 марта, когда цена биткоина упала с $7900 до $3800, трейдеры лишились $5,8 млрд. Убыток лишь одного из пользователей составил более $70 млн. Всего за сутки были закрыты контракты 235 тыс. человек.



По мнению аналитиков биржи Coinbase, это и стало причиной падения курса монеты до минимума в $3800. Эксперты объяснили, что массовая ликвидация позиций трейдеров привела к каскадному снижению цены актива. Это произошло из-за того, что клиенты различных площадок использовали высокие маржинальные плечи .

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.