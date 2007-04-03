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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1730173117321733

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 145
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:17

  osafly написав:
  Zebra написав:Тезер ежедневно печатают.
Уже 6,4 млрд в обращении.

https://stablecoinstats.com/


В начале марта,по Вашим сообщениям было 5млрд.То есть прирост +30% за месяц.До...фигастенько.Будет мегападение???

Мегападение чего?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну,а Вы в какой ветке форума находитесь??Странный вопрос
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Ну,а Вы в какой ветке форума находитесь??Странный вопрос

Подразумевается что за весь этот криптодоллар будут тарить криптовалюту. В основном биток.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну,очевидно так.Я у Зебры уже этот вопрос уточнял в аккурат перед мартовским падением рынка 12.03 и тогда тоже Тизера допечатали до 5млрд,а сейчас уже 6.4.И тогда,это отыграло на 100% в течении 1 недели.На днный момент снова прирост Тизера +30% почти менее чем за месяц,согласно данным которые предоставил здесь Зебра.Как будет сейчас-увидим.Но что то происходит..
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 01:44

якщо не буде оновлення поточного річного лоу, то маємо симетричний трикутник, тобто, якщо говорити про можливість післяхалвінгового тесту ~11к, то подальша ціль на продовженні 20к 8)
Зображення

п.с. а із поточної консолідаціїї на пробої 7к є потенціал пульнути на північ ~20%
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 15:36

13 марта, когда цена биткоина упала с $7900 до $3800, трейдеры лишились $5,8 млрд. Убыток лишь одного из пользователей составил более $70 млн. Всего за сутки были закрыты контракты 235 тыс. человек.

По мнению аналитиков биржи Coinbase, это и стало причиной падения курса монеты до минимума в $3800. Эксперты объяснили, что массовая ликвидация позиций трейдеров привела к каскадному снижению цены актива. Это произошло из-за того, что клиенты различных площадок использовали высокие маржинальные плечи.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:22

  Козак-характерник написав:Это произошло из-за того, что клиенты различных площадок использовали высокие маржинальные плечи.

Без стопов это потеря депозита.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:34

Халва

Многие майнеры биткоина прекратят работу после майского халвинга, утверждают аналитики Coin Metrics. Несмотря на частичное восстановление цены первой криптовалюты, текущие уровни около $6400 «почти наверняка находятся ниже точки безубыточности» для наименее эффективных майнеров, добавили специалисты.

На прошлой неделе биткоин пережил крупнейшее падение сложности сети с 2011 г. — на 16%. По прогнозам BTC.com, на следующем пересчете через 8 дней показатель сократится еще на 12%.

«Рентабельность майнеров продолжит снижаться, продажи будут расти, а наименее эффективные майнеры капитулируют. Когда этот цикл закончится, индустрия майнинга должна вернуться к более здоровому состоянию, что, в свою очередь, позитивно отразится на будущем росте стоимости криптовалюты», — отметили в Coin Metrics.

Эксперты добавили, что ситуация в блокчейнах Bitcoin Cash и Bitcoin SV окажется еще более серьезной. Двукратное сокращение наград пройдет в сетях этих криптовалют в апреле. Специалисты предположили, что после этого майнеры начнут перенаправлять вычислительные мощности в сеть биткоина, где халвинг состоится лишь во второй половине мая.

«Стоит ожидать повышения сложности майнинга биткоина, что еще больше сократит рентабельность для всех майнеров», — написали аналитики.

Они подчеркнули, что давление на цену со стороны майнеров вырастет на рынках всех трех криптовалют.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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