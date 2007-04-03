Ну,очевидно так.Я у Зебры уже этот вопрос уточнял в аккурат перед мартовским падением рынка 12.03 и тогда тоже Тизера допечатали до 5млрд,а сейчас уже 6.4.И тогда,это отыграло на 100% в течении 1 недели.На днный момент снова прирост Тизера +30% почти менее чем за месяц,согласно данным которые предоставил здесь Зебра.Как будет сейчас-увидим.Но что то происходит..
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13 марта, когда цена биткоина упала с $7900 до $3800, трейдеры лишились $5,8 млрд. Убыток лишь одного из пользователей составил более $70 млн. Всего за сутки были закрыты контракты 235 тыс. человек.
По мнению аналитиков биржи Coinbase, это и стало причиной падения курса монеты до минимума в $3800. Эксперты объяснили, что массовая ликвидация позиций трейдеров привела к каскадному снижению цены актива. Это произошло из-за того, что клиенты различных площадок использовали высокие маржинальные плечи.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Многие майнеры биткоина прекратят работу после майского халвинга, утверждают аналитики Coin Metrics. Несмотря на частичное восстановление цены первой криптовалюты, текущие уровни около $6400 «почти наверняка находятся ниже точки безубыточности» для наименее эффективных майнеров, добавили специалисты.
На прошлой неделе биткоин пережил крупнейшее падение сложности сети с 2011 г. — на 16%. По прогнозам BTC.com, на следующем пересчете через 8 дней показатель сократится еще на 12%.
«Рентабельность майнеров продолжит снижаться, продажи будут расти, а наименее эффективные майнеры капитулируют. Когда этот цикл закончится, индустрия майнинга должна вернуться к более здоровому состоянию, что, в свою очередь, позитивно отразится на будущем росте стоимости криптовалюты», — отметили в Coin Metrics.
Эксперты добавили, что ситуация в блокчейнах Bitcoin Cash и Bitcoin SV окажется еще более серьезной. Двукратное сокращение наград пройдет в сетях этих криптовалют в апреле. Специалисты предположили, что после этого майнеры начнут перенаправлять вычислительные мощности в сеть биткоина, где халвинг состоится лишь во второй половине мая.
«Стоит ожидать повышения сложности майнинга биткоина, что еще больше сократит рентабельность для всех майнеров», — написали аналитики.
Они подчеркнули, что давление на цену со стороны майнеров вырастет на рынках всех трех криптовалют.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.