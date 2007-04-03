Так я если б ориентировался,я б советы раздавал и дисчертации писал бы,ну или пиз..л бы на Ютуб канале и строил для лохов графики вверх-вниз,взрывая им мозг..А я,большей частью спрашиваю у людей их мнение и общаюсь здесь..Спросил потому,потому что кто то вот так в сети транданул,что Бинанс и Окех или какая то вторая биржа,это типа мол почти одно и тоже,сделанное одно для восточного рынка,Банан-для всех остальных..Я почему здесь и задал этот вопрос-правда или нет??На Окех Геворкян перешел торговать,сегодня зашел ради интереса глянуть что за зверь,реально интерфейс и ввод фиата-практически на 100% содран с Банана,те же валюты с лирами,гривнами и пр..Очень похоже.А на гуру,я и не претендовал никогда