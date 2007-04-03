RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1731173217331734

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 145
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:14

  Кучинелли написав:
  osafly написав:Банан к какой бирже имеет отношение к Okex или Huobi

перл темы...ранее знал что ты слабо ориентируешься...но не до такой степени


Так я если б ориентировался,я б советы раздавал и дисчертации писал бы,ну или пиз..л бы на Ютуб канале и строил для лохов графики вверх-вниз,взрывая им мозг..А я,большей частью спрашиваю у людей их мнение и общаюсь здесь..Спросил потому,потому что кто то вот так в сети транданул,что Бинанс и Окех или какая то вторая биржа,это типа мол почти одно и тоже,сделанное одно для восточного рынка,Банан-для всех остальных..Я почему здесь и задал этот вопрос-правда или нет??На Окех Геворкян перешел торговать,сегодня зашел ради интереса глянуть что за зверь,реально интерфейс и ввод фиата-практически на 100% содран с Банана,те же валюты с лирами,гривнами и пр..Очень похоже.А на гуру,я и не претендовал никогда
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 332
З нами з: 29.05.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1731173217331734
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banazîr, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 4955, 4956, 4957
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
49564 187286956
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 кві, 2020 22:03
холява
Валютный рынок в мире 1 ... 687, 688, 689
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6889 1537132
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 15:31
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 47661
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24902)
04.04.2020 22:07
EximBonus Bot (1387)
04.04.2020 22:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.