osafly написав:Банан к какой бирже имеет отношение к Okex или Huobi
перл темы...ранее знал что ты слабо ориентируешься...но не до такой степени
Так я если б ориентировался,я б советы раздавал и дисчертации писал бы,ну или пиз..л бы на Ютуб канале и строил для лохов графики вверх-вниз,взрывая им мозг..А я,большей частью спрашиваю у людей их мнение и общаюсь здесь..Спросил потому,потому что кто то вот так в сети транданул,что Бинанс и Окех или какая то вторая биржа,это типа мол почти одно и тоже,сделанное одно для восточного рынка,Банан-для всех остальных..Я почему здесь и задал этот вопрос-правда или нет??На Окех Геворкян перешел торговать,сегодня зашел ради интереса глянуть что за зверь,реально интерфейс и ввод фиата-практически на 100% содран с Банана,те же валюты с лирами,гривнами и пр..Очень похоже.А на гуру,я и не претендовал никогда
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osafly Ничё, учись студент, всё получится. Бинанс и Окекс это ярые конкуренты.Они пытаются опередить друг друга по вводу новых услуг и способов торговли.Но кроме этого ещё и относятся к разным группировкам в криптомире.СиЗи как известно враждует с К.Райтом(бсвшником).А вот Окекс наоборот дают зелёный свет этому продукту.Сейчас из за пандемии что то всё затормозило, но обе эти биржи должны были открыть представительства в Украине.За Бинанс об этом многие знают, а за Окекс далеко не все.Было бы хорошо, т к мы бы. торгуя на них. были бы защищены от безосновательных блокировок и возможных краж.не от самих краж, а от потерь, т к скорее всего была бы компенсация из стабфонда.
Кучинелли написав:osafly СиЗи как известно враждует с К.Райтом(бсвшником).А вот Окекс наоборот дают зелёный свет этому продукту.
Именно поэтому и зашел сегодня на ОКЕХ позаглядывать,изучить обстановку.Хотел BCV чуток в портфель как нибудь взять...Когда придет час Х С тех пор как его выкинули с Банана,не очень удобно... Ну конкуренты-так конкуренты,разные конторы-это всегда хорошо.ОКЕХ если мне память не изменяет,единственная из крупных бирж которую до сих пор хакеры не ломали.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos