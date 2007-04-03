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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1731173217331734

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 145
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:14

  Кучинелли написав:
  osafly написав:Банан к какой бирже имеет отношение к Okex или Huobi

перл темы...ранее знал что ты слабо ориентируешься...но не до такой степени


Так я если б ориентировался,я б советы раздавал и дисчертации писал бы,ну или пиз..л бы на Ютуб канале и строил для лохов графики вверх-вниз,взрывая им мозг..А я,большей частью спрашиваю у людей их мнение и общаюсь здесь..Спросил потому,потому что кто то вот так в сети транданул,что Бинанс и Окех или какая то вторая биржа,это типа мол почти одно и тоже,сделанное одно для восточного рынка,Банан-для всех остальных..Я почему здесь и задал этот вопрос-правда или нет??На Окех Геворкян перешел торговать,сегодня зашел ради интереса глянуть что за зверь,реально интерфейс и ввод фиата-практически на 100% содран с Банана,те же валюты с лирами,гривнами и пр..Очень похоже.А на гуру,я и не претендовал никогда
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:39

osafly
Ничё, учись студент, всё получится.
Бинанс и Окекс это ярые конкуренты.Они пытаются опередить друг друга по вводу новых услуг и способов торговли.Но кроме этого ещё и относятся к разным группировкам в криптомире.СиЗи как известно враждует с К.Райтом(бсвшником).А вот Окекс наоборот дают зелёный свет этому продукту.Сейчас из за пандемии что то всё затормозило, но обе эти биржи должны были открыть представительства в Украине.За Бинанс об этом многие знают, а за Окекс далеко не все.Было бы хорошо, т к мы бы. торгуя на них. были бы защищены от безосновательных блокировок и возможных краж.не от самих краж, а от потерь, т к скорее всего была бы компенсация из стабфонда.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 23:00

  Кучинелли написав:osafly
СиЗи как известно враждует с К.Райтом(бсвшником).А вот Окекс наоборот дают зелёный свет этому продукту.

Именно поэтому и зашел сегодня на ОКЕХ позаглядывать,изучить обстановку.Хотел BCV чуток в портфель как нибудь взять...Когда придет час Х :D С тех пор как его выкинули с Банана,не очень удобно... Ну конкуренты-так конкуренты,разные конторы-это всегда хорошо.ОКЕХ если мне память не изменяет,единственная из крупных бирж которую до сих пор хакеры не ломали.
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osafly
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 23:12

  osafly написав:ОКЕХ если мне память не изменяет,единственная из крупных бирж которую до сих пор хакеры не ломали.

Как раз то стоит доверять собственникам тех бирж, которые ломали, и которые не ушли от обязательств.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:49

подскажите, где открыть кошелек битка? сам биток занимает 20Гиг. Можно открыть кошелек на каком-то сайте?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:57

даже 200гиг

надо купить винт?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:01

proftpd66

https://deltafinance.com.ua/ru/nadezhny ... ptovaljut/

Скорее всего тебе сначала нужно более подробно понять что с чем едят на этой кухне.Если будешь много брать крипты, то лучше сразу Леджер.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Халвинг и новые хомочки подтягиваются - значит туземуну таки быть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:лвинг и новые хомочки подтягиваются - значит туземуну та

Вы же, вроде на 5900 слились с 5000 и так и не закупились. Так и будете смотреть на этот туземун в фиате? Эфир вырос сегодня... Тоже в фиате?
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