Додано: Суб 04 кві, 2020 22:39

osafly

Ничё, учись студент, всё получится.

Бинанс и Окекс это ярые конкуренты.Они пытаются опередить друг друга по вводу новых услуг и способов торговли.Но кроме этого ещё и относятся к разным группировкам в криптомире.СиЗи как известно враждует с К.Райтом(бсвшником).А вот Окекс наоборот дают зелёный свет этому продукту.Сейчас из за пандемии что то всё затормозило, но обе эти биржи должны были открыть представительства в Украине.За Бинанс об этом многие знают, а за Окекс далеко не все.Было бы хорошо, т к мы бы. торгуя на них. были бы защищены от безосновательных блокировок и возможных краж.не от самих краж, а от потерь, т к скорее всего была бы компенсация из стабфонда.