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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1732173317341735

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 145
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:26

  proftpd66 написав:подскажите, где открыть кошелек битка? сам биток занимает 20Гиг. Можно открыть кошелек на каком-то сайте?

Пользуйтесь
https://electrum.org/#download
там можно скачать портативный кошелек :D
Diablo1977
 
Повідомлень: 318
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  #<1 ... 1732173317341735
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