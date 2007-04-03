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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:26
proftpd66 написав:
подскажите, где открыть кошелек битка? сам биток занимает 20Гиг. Можно открыть кошелек на каком-то сайте?
Пользуйтесьhttps://electrum.org/#download
там можно скачать портативный кошелек
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