Козак-характерник написав:Розвісив шорти на мотузці з інтервалом 10%,з плечем *10. Біт, кефір, ріпл. Хай сохне, білизна!
Які шорти? Туземун та ріпл-ракєта відмінається? Так ти не станеш багатим))
Все в свій час. Поки торгуємо. До речі, мій реферальний код 35764516. Хто має бажання торгувати на ф'ючах чи просто зареєструватися на Binance. Там знижки є на комісії по рефералці. І мені копійчина капне від оборота реферала.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.