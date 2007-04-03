Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:26
proftpd66 написав:
подскажите, где открыть кошелек битка? сам биток занимает 20Гиг. Можно открыть кошелек на каком-то сайте?
Пользуйтесь
https://electrum.org/#download
там можно скачать портативный кошелек
Diablo1977
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Додано: Пон 06 кві, 2020 22:44
Розвісив шорти на мотузці з інтервалом 10%,з плечем *10. Біт, кефір, ріпл. Хай сохне, білизна!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Додано: Пон 06 кві, 2020 22:59
Козак-характерник написав:
Розвісив шорти на мотузці з інтервалом 10%,з плечем *10. Біт, кефір, ріпл. Хай сохне, білизна!
Які шорти? Туземун та ріпл-ракєта відмінається? Так ти не станеш багатим))
OptiX
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Додано: Вів 07 кві, 2020 01:03
OptiX написав: Козак-характерник написав:
Розвісив шорти на мотузці з інтервалом 10%,з плечем *10. Біт, кефір, ріпл. Хай сохне, білизна!
Які шорти? Туземун та ріпл-ракєта відмінається? Так ти не станеш багатим))
Все в свій час. Поки торгуємо.
До речі, мій реферальний код 35764516. Хто має бажання торгувати на ф'ючах чи просто зареєструватися на Binance. Там знижки є на комісії по рефералці. І мені копійчина капне від оборота реферала.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
2
Повідомлень: 28054
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 10:21
Козак-характерник написав:
Поки торгуємо.
Як успіхи. Багато нашортив?
OptiX
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Додано: Вів 07 кві, 2020 11:00
OptiX написав: Козак-характерник написав:
Поки торгуємо.
Як успіхи. Багато нашортив?
Ринок зараз росте на шортистах, ІМХО.
Zebra
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