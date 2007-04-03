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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1732173317341735

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 145
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:26

  proftpd66 написав:подскажите, где открыть кошелек битка? сам биток занимает 20Гиг. Можно открыть кошелек на каком-то сайте?

Пользуйтесь
https://electrum.org/#download
там можно скачать портативный кошелек :D
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:44

Ф'ючерси

Розвісив шорти на мотузці з інтервалом 10%,з плечем *10. Біт, кефір, ріпл. Хай сохне, білизна! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:59

  Козак-характерник написав:Розвісив шорти на мотузці з інтервалом 10%,з плечем *10. Біт, кефір, ріпл. Хай сохне, білизна! :)

Які шорти? Туземун та ріпл-ракєта відмінається? Так ти не станеш багатим))
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:03

  OptiX написав:
  Козак-характерник написав:Розвісив шорти на мотузці з інтервалом 10%,з плечем *10. Біт, кефір, ріпл. Хай сохне, білизна! :)

Які шорти? Туземун та ріпл-ракєта відмінається? Так ти не станеш багатим))

Все в свій час. Поки торгуємо. :) До речі, мій реферальний код 35764516. Хто має бажання торгувати на ф'ючах чи просто зареєструватися на Binance. Там знижки є на комісії по рефералці. І мені копійчина капне від оборота реферала. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Поки торгуємо.

Як успіхи. Багато нашортив?
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:00

  OptiX написав:
  Козак-характерник написав:Поки торгуємо.

Як успіхи. Багато нашортив?

Ринок зараз росте на шортистах, ІМХО.
Zebra
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