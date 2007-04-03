Пользуйтесь
там можно скачать портативный кошелек
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:26
Пользуйтесь
там можно скачать портативный кошелек
Додано: Пон 06 кві, 2020 22:44
Ф'ючерси
Розвісив шорти на мотузці з інтервалом 10%,з плечем *10. Біт, кефір, ріпл. Хай сохне, білизна!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 06 кві, 2020 22:59
Додано: Вів 07 кві, 2020 01:03
Все в свій час. Поки торгуємо. До речі, мій реферальний код 35764516. Хто має бажання торгувати на ф'ючах чи просто зареєструватися на Binance. Там знижки є на комісії по рефералці. І мені копійчина капне від оборота реферала.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:00
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Да так всегда было. Как только все шортисты пореобуются в лонгистов и поверят в туземун, будет резкий обвал. Растем медленно, а падаем вмиг. Вопрос до какиех уровней дойдем, 8к?
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:29
20к+
тезера печатается ежедневно +1-2%
о падении и речи не может быть
рынок наполняется ликвидностью, разгон цен уже вот-вот
правда я воздержусь от ралли, не хочу торговать в кризис
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:40
Зебра,не прикалывайтесь и не взрывайте хомячкам мосх такими прогнозами,они ведь все всерьез воспринимают Вангуете рост на 20,но не хотите сами заходить на 7К??? Вас не устраивает 3х?? Не будет никаких 20 и 15 и даже скорее всего 10(было б за счастье).Все может ухнуть обратно в любой момент.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Вів 07 кві, 2020 15:06
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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