Маленьке уточнення. Реферальний код на ф'ючах, не такий як на споті. Ось він.
На споті, як і писав вище: 35764516
Хто ще не реєструвався, чи то на споті, чи на ф'ючах, можете скористатися. Будете моїм рефералом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 кві, 2020 15:13
Маленьке уточнення. Реферальний код на ф'ючах, не такий як на споті. Ось він.
На споті, як і писав вище: 35764516
Хто ще не реєструвався, чи то на споті, чи на ф'ючах, можете скористатися. Будете моїм рефералом.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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