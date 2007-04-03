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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1733173417351736

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 145
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:13

  Козак-характерник написав: До речі, мій реферальний код 35764516. Хто має бажання торгувати на ф'ючах чи просто зареєструватися на Binance. Там знижки є на комісії по рефералці. І мені копійчина капне від оборота реферала. :)

Маленьке уточнення. Реферальний код на ф'ючах, не такий як на споті. Ось він.
Зображення

На споті, як і писав вище: 35764516

Хто ще не реєструвався, чи то на споті, чи на ф'ючах, можете скористатися. :) Будете моїм рефералом.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козак, шорты на росте это кормление рынка. Лучше дождаться - боковика или первого пролива.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:57

  Zebra написав:Козак, шорты на росте это кормление рынка. Лучше дождаться - боковика или первого пролива.

Усереднятиму шорт тоді, все продумано, на кожний чих-пих. Лєсєнок дофіга, як на ф'ючах, так і споті. :D Піде ще вгору, збільшу плече! Натягну око на дупу маніпулю. :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:29

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Козак, шорты на росте это кормление рынка. Лучше дождаться - боковика или первого пролива.

Усереднятиму шорт тоді, все продумано, на кожний чих-пих. Лєсєнок дофіга, як на ф'ючах, так і споті. :D Піде ще вгору, збільшу плече! Натягну око на дупу маніпулю. :D

А чому вже не чекаєш туземуну?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:35

  Zebra написав:А чому вже не чекаєш туземуну?

Чому не чекаю? Чекаю. :) Але вирішив жити по новому! :D Криптовалюты , рынок криптовалют

Диверсифікай у всьому. Але стабільний заробіток повинен бути.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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