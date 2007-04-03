|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 21:14
WEG = завалящий немецкий банк из Мюнхена, №1368 по активам среди их банков. На 30% принадлежит криптофондам типа Litecoin Foundation.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1028
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|50105
|187486020
|
|
|6904
|1539619
|
Сер 08 кві, 2020 11:03
ЛОБ
|
|38
|47691
|
|