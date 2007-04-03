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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 21:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
WEG = завалящий немецкий банк из Мюнхена, №1368 по активам среди их банков. На 30% принадлежит криптофондам типа Litecoin Foundation.
Додано: Чет 09 кві, 2020 00:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Будет прикольчик если эфир, рипл и т.п. вернутся на цены до слива к концу месяца, учитывая что такие крупные медвежие проливы на моей памяти требовали месяцы на восстановление, кроме крейзи января-февраля 2018.
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:08
Позиція шорт
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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