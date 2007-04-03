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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1734173517361737

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 145
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

WEG = завалящий немецкий банк из Мюнхена, №1368 по активам среди их банков. На 30% принадлежит криптофондам типа Litecoin Foundation.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 00:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Будет прикольчик если эфир, рипл и т.п. вернутся на цены до слива к концу месяца, учитывая что такие крупные медвежие проливы на моей памяти требовали месяцы на восстановление, кроме крейзи января-февраля 2018.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:08

Позиція шорт

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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козаче, рисуется восходящий клин, опасно
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:34

  Zebra написав:Козаче, рисуется восходящий клин, опасно

Хто не ризикує, той не ласує шапусіком! :D Усереднятиму шорт тоді.

а взагалі то просто торгую. З плечем навіть 1% профіта перетворюється на 10.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:41

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Козаче, рисуется восходящий клин, опасно

Хто не ризикує, той не ласує шапусіком! :D Усереднятиму шорт тоді.

а взагалі то просто торгую. З плечем навіть 1% профіта перетворюється на 10.

А 10% збитку на 0.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:51

  Zebra написав:А 10% збитку на 0.

Тому і торгую інтрадей лише монетами з великою капою, на суму, що не шкода втратити. Ринок такий зара, щоб без плеча і 1% важко наторгувати. Треба крутитися. :) Мені і 20$ на день, норм. :) На морозиво.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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