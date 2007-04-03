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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:22
Щедроти Твої нескінчені...
Дякую, Боже, за твої милості і щедроти... Ще +16$ козаку на морозиво! Копійчина впала! Можна жить і не тужить у Христа за пазухою!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:27
Прикупив ефіру в лонг по 170.93 на всю котлету зі стопом трохи нижче, поки не вирішив де, буду супроводжувати сдєлку. Бо з'явився кіт на Бітфінекс, котрий купив вже 10 000 ефірів - за моїми спостереженнями, коли він з'являвся, ціна завжди +10% ще відстрілювала.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:33
Zebra З плечем? Чи на споті? Я на боці ведмежат, по кефіру лонгів багато. Тіко шортити і рубати копійчину потрохи.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:37
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:45
Можливо. Але моя чуйка кайже мені, що ведмежата зроблять котлетку з биків. Щось назріває, побачимо! Перезайшов знов в кефір, щоб пару долярів зрубати на шорті.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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