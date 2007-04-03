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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1735173617371738

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 145
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:22

Щедроти Твої нескінчені...

Дякую, Боже, за твої милості і щедроти... :) Ще +16$ козаку на морозиво! Копійчина впала! :D Можна жить і не тужить у Христа за пазухою!
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:27

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:І нафік нам годувати жадібного кроля і маринувати гроші у банкстерів? :D

А як же ріпл злитий в мінус, та скам монеро? Допоки що як я розумію прибутку немає, лише спроби повернути втрачене...

Диверсифікай у всьому...Будь який рух, повинен перетворюватися на профіт. Система противаг і стримуваннь. Будь яка позиція не є статичною, а динамічною. На то вона і голова, щоб думати нею, а не лише їсти! Кайфуєм! :D

Прикупив ефіру в лонг по 170.93 на всю котлету зі стопом трохи нижче, поки не вирішив де, буду супроводжувати сдєлку. Бо з'явився кіт на Бітфінекс, котрий купив вже 10 000 ефірів - за моїми спостереженнями, коли він з'являвся, ціна завжди +10% ще відстрілювала.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:33

Zebra З плечем? Чи на споті? Я на боці ведмежат, по кефіру лонгів багато. Тіко шортити і рубати копійчину потрохи. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:37

  Козак-характерник написав:Zebra З плечем? Чи на споті? Я на боці ведмежат, по кефіру лонгів багато. Тіко шортити і рубати копійчину потрохи. :)

Ні, торгую без плеча, або максимум 1.5х, на всю котлету.
На статистику по шортам та лонгам рекомендую не дивитися, бо то маніпуляція.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:45

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Zebra З плечем? Чи на споті? Я на боці ведмежат, по кефіру лонгів багато. Тіко шортити і рубати копійчину потрохи. :)

Ні, торгую без плеча, або максимум 1.5х, на всю котлету.
На статистику по шортам та лонгам рекомендую не дивитися, бо то маніпуляція.

Можливо. Але моя чуйка кайже мені, що ведмежата зроблять котлетку з биків. Щось назріває, побачимо! :) Перезайшов знов в кефір, щоб пару долярів зрубати на шорті. :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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