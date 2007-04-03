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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:22
Щедроти Твої нескінчені...
Дякую, Боже, за твої милості і щедроти... Ще +16$ козаку на морозиво! Копійчина впала! Можна жить і не тужить у Христа за пазухою!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:27
Прикупив ефіру в лонг по 170.93 на всю котлету зі стопом трохи нижче, поки не вирішив де, буду супроводжувати сдєлку. Бо з'явився кіт на Бітфінекс, котрий купив вже 10 000 ефірів - за моїми спостереженнями, коли він з'являвся, ціна завжди +10% ще відстрілювала.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:33
Zebra З плечем? Чи на споті? Я на боці ведмежат, по кефіру лонгів багато. Тіко шортити і рубати копійчину потрохи.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:37
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:45
Можливо. Але моя чуйка кайже мені, що ведмежата зроблять котлетку з биків. Щось назріває, побачимо! Перезайшов знов в кефір, щоб пару долярів зрубати на шорті.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Щось Зебра погорячився, та і далеко не ідеальна позиція входу в ефір. Який би кіт не був, зараз імхо трохи вниз. І я теж за ведмежат, які накажуть лонгістів, тим більш по нафті толком не домовились і вони відскочила униз. А слідом за нею і фонда піде.
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:27
Нічого я не бачу щоб йшло вниз. Золото, фонда, нафта вгору, навіть евро і той.
І доречі добре, що ви шортите, є на кому рости.
Стоп вирішив буде 164.8
або
тейк профіт 179 - 50% і 184 - ще 50%
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 09 кві, 2020 18:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:36
+4,8$ на морозиво!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:49
Ф 'ючерси
Ще така фішечка є на ф'ючах. Наступну позицію можна відкривати з плечем на зароблені гроші, а не свої. І ставити більше плече, як рулетка! І взагалі свої гроші не чіпати. Умовно, я заробив сьогодні приблизно 140$. Можу зробити ставку на 10$ з плечем 20. Та хоч 50. Чисто фортуну перевірити. Тобто тема бомбезна. Мене до банкстерів тепер не повернути. І взагалі тема така, що можна торгувати завжди майже в плюс, хеджуючи ризики. В найгіршому варіанти просто виходити в 0. Елементарна арифметика. На споті купляти лише при значних просадках, знову ж таки хеджуючи ризики ф'ючерсами.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 09 кві, 2020 19:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Де тут смайл "рукаліцо"?
А ви в курсі статистики скільки справді успішних трейдерів у світі? Не ображайтесь, але відчуття що вам мало років і ви зараз наче "мамкін трейдер". Був би радий помлитись і у вас можливо схований талант трейдера, але... Ви ще тільки почали трейдити і жостко не попадали, а в фьючах це легко зробити. Чи ви думаєте біржі живуть тільки завдяки комісіям по ордерам і готові дарувати таким успішним трейдерам як ви свої плечі?
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