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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1736173717381739>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 145
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:22

Щедроти Твої нескінчені...

Дякую, Боже, за твої милості і щедроти... :) Ще +16$ козаку на морозиво! Копійчина впала! :D Можна жить і не тужить у Христа за пазухою!
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:27

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:І нафік нам годувати жадібного кроля і маринувати гроші у банкстерів? :D

А як же ріпл злитий в мінус, та скам монеро? Допоки що як я розумію прибутку немає, лише спроби повернути втрачене...

Диверсифікай у всьому...Будь який рух, повинен перетворюватися на профіт. Система противаг і стримуваннь. Будь яка позиція не є статичною, а динамічною. На то вона і голова, щоб думати нею, а не лише їсти! Кайфуєм! :D

Прикупив ефіру в лонг по 170.93 на всю котлету зі стопом трохи нижче, поки не вирішив де, буду супроводжувати сдєлку. Бо з'явився кіт на Бітфінекс, котрий купив вже 10 000 ефірів - за моїми спостереженнями, коли він з'являвся, ціна завжди +10% ще відстрілювала.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:33

Zebra З плечем? Чи на споті? Я на боці ведмежат, по кефіру лонгів багато. Тіко шортити і рубати копійчину потрохи. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:37

  Козак-характерник написав:Zebra З плечем? Чи на споті? Я на боці ведмежат, по кефіру лонгів багато. Тіко шортити і рубати копійчину потрохи. :)

Ні, торгую без плеча, або максимум 1.5х, на всю котлету.
На статистику по шортам та лонгам рекомендую не дивитися, бо то маніпуляція.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:45

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Zebra З плечем? Чи на споті? Я на боці ведмежат, по кефіру лонгів багато. Тіко шортити і рубати копійчину потрохи. :)

Ні, торгую без плеча, або максимум 1.5х, на всю котлету.
На статистику по шортам та лонгам рекомендую не дивитися, бо то маніпуляція.

Можливо. Але моя чуйка кайже мені, що ведмежата зроблять котлетку з биків. Щось назріває, побачимо! :) Перезайшов знов в кефір, щоб пару долярів зрубати на шорті. :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Щось Зебра погорячився, та і далеко не ідеальна позиція входу в ефір. Який би кіт не був, зараз імхо трохи вниз. І я теж за ведмежат, які накажуть лонгістів, тим більш по нафті толком не домовились і вони відскочила униз. А слідом за нею і фонда піде.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:27

  OptiX написав:Щось Зебра погорячився, та і далеко не ідеальна позиція входу в ефір. Який би кіт не був, зараз імхо трохи вниз. І я теж за ведмежат, які накажуть лонгістів, тим більш по нафті толком не домовились і вони відскочила униз. А слідом за нею і фонда піде.

Нічого я не бачу щоб йшло вниз. Золото, фонда, нафта вгору, навіть евро і той.
І доречі добре, що ви шортите, є на кому рости.

Стоп вирішив буде 164.8
або
тейк профіт 179 - 50% і 184 - ще 50%
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 09 кві, 2020 18:37, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:36

  Козак-характерник написав: Перезайшов знов в кефір, щоб пару долярів зрубати на шорті. :D

+4,8$ на морозиво! :D
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:49

Ф '‎ючерси

Ще така фішечка є на ф'‎ючах. Наступну позицію можна відкривати з плечем на зароблені гроші, а не свої. І ставити більше плече, як рулетка! :D І взагалі свої гроші не чіпати. Умовно, я заробив сьогодні приблизно 140$. Можу зробити ставку на 10$ з плечем 20. Та хоч 50. :D Чисто фортуну перевірити. :P Тобто тема бомбезна. Мене до банкстерів тепер не повернути. І взагалі тема така, що можна торгувати завжди майже в плюс, хеджуючи ризики. В найгіршому варіанти просто виходити в 0. Елементарна арифметика. На споті купляти лише при значних просадках, знову ж таки хеджуючи ризики ф'‎ючерсами.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:І взагалі тема така, що моржна торгувати завжди майже в плюс, хеджуючи ризики. В найгіршому варіанти просто виходити в 0

Де тут смайл "рукаліцо"?
А ви в курсі статистики скільки справді успішних трейдерів у світі? Не ображайтесь, але відчуття що вам мало років і ви зараз наче "мамкін трейдер". Був би радий помлитись і у вас можливо схований талант трейдера, але... Ви ще тільки почали трейдити і жостко не попадали, а в фьючах це легко зробити. Чи ви думаєте біржі живуть тільки завдяки комісіям по ордерам і готові дарувати таким успішним трейдерам як ви свої плечі?
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