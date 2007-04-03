Козак-характерник написав:І взагалі тема така, що моржна торгувати завжди майже в плюс, хеджуючи ризики. В найгіршому варіанти просто виходити в 0
Де тут смайл "рукаліцо"? А ви в курсі статистики скільки справді успішних трейдерів у світі? Не ображайтесь, але відчуття що вам мало років і ви зараз наче "мамкін трейдер". Був би радий помлитись і у вас можливо схований талант трейдера, але... Ви ще тільки почали трейдити і жостко не попадали, а в фьючах це легко зробити. Чи ви думаєте біржі живуть тільки завдяки комісіям по ордерам і готові дарувати таким успішним трейдерам як ви свої плечі?
В курсі. Я трейдю вже 2 роки...А інвестором був 3 роки тому. І торгую тільки заробленим. Свої вже всі вивів давно з плюсом великим. А торгувати успішно почав лише з досвідом. Десь рік як. До того ловив і мінуси, навіть пограбувала мене лавка на монеро. Але в цілому тема бомбезна і варта уваги. Є моменти, які приходять лише з досвідом. Для орієнтиру, за березень наторгував десь 640$ з депозитом 3000$. Хочу вийти на стабільну штуку баксів за місяць. А тут хочу показати товариству приховані можливості, щоб вони не маринували гроші у банкстерів і не годували прожорливого кроля!
П.С. Як то кажуть, я тут вже старожил, з 2011 року реєстрації на форумі. Тіко спочатку був під іншим ніком. Вас не знав до цього моменту, як форумчанина. Мені 42, мамкіному трейдеру.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник Щось ви дуже погано знаєте статистику, якщо рекомендуєте кожному пересічному втратити свої кошти в трейдінгу замість нещасних 3-12% річних в банку. Я на цьому форумі з 2008 року, але "Чукча читатель, а не писатель". Тим не менш у трейдінгу всього 3 місяці. І я цього не соромлюсь, і я адекватно оцінюю можвливості "як ви кажете легко" заробити у цьому та всі ризики.
Востаннє редагувалось OptiX в Чет 09 кві, 2020 19:34, всього редагувалось 1 раз.
OptiX написав:Козак-характерник Щось ви дуже погано знаєте статистику, якщо рекомендуєте кожному пересічному втратити свої кошти в трейдінгу замість нещасних 3-12% річних в банку.
На цьому форумі не пересічні, а прохавані вовки... Фінансові хижаки ще ті, з меншості. Їх ще свинорилами кличуть. Інформація для них, а не бабусь, що стоять в черзі Ощада сплатити комуналь.
Те що хтосі бігає в кедах по обмінкам, чи шукає куди б інвсетувати гроші, чи яку квартиру купити для сдачі, не означа що в нього все будет добре в трейдінгу. Я за всіх хто тут зареєстрований не кажу, але багато кто читає не зареєстрований, та й взагалі бажаючі халяви(саме в темі про кріпту)
Востаннє редагувалось OptiX в Чет 09 кві, 2020 19:53, всього редагувалось 1 раз.
OptiX написав: Шорти полюбляю менше лонгів, бо лонг тільки за свої, та й спокійніше в лонгі. За відстутність досвіду, більше очкую.
Шорти потрібні або для короткострокової торгілі, або для хеджування ризиків, при купівлі менети на споті. Ніколи не купляв лонги з плечем.
OptiX написав:Те що хтосі бігає в кедах по обмінкам, чи шукає куди б інвсетувати гроші, чи яку квартиру купити для сдачі, не означа що в нього все будет добре в трейдінгу. Я за всіх хто тут зареєстрований не кажу, але багато кто читає не зареєстрований, та й взагалі бажаючі халяви(саме в темі про кріпту)
Творець дав нам свободу волі. Людина - вінець творіння, створена за образом і подобою Божою. То кожному своє. Шлях показаний, вибір шляху то є діло індивідуальне.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.