Козак-характерник написав:І взагалі тема така, що моржна торгувати завжди майже в плюс, хеджуючи ризики. В найгіршому варіанти просто виходити в 0
Де тут смайл "рукаліцо"? А ви в курсі статистики скільки справді успішних трейдерів у світі? Не ображайтесь, але відчуття що вам мало років і ви зараз наче "мамкін трейдер". Був би радий помлитись і у вас можливо схований талант трейдера, але... Ви ще тільки почали трейдити і жостко не попадали, а в фьючах це легко зробити. Чи ви думаєте біржі живуть тільки завдяки комісіям по ордерам і готові дарувати таким успішним трейдерам як ви свої плечі?
В курсі. Я трейдю вже 2 роки...А інвестором був 3 роки тому. І торгую тільки заробленим. Свої вже всі вивів давно з плюсом великим. А торгувати успішно почав лише з досвідом. Десь рік як. До того ловив і мінуси, навіть пограбувала мене лавка на монеро. Але в цілому тема бомбезна і варта уваги. Є моменти, які приходять лише з досвідом. Для орієнтиру, за березень наторгував десь 640$ з депозитом 3000$. Хочу вийти на стабільну штуку баксів за місяць. А тут хочу показати товариству приховані можливості, щоб вони не маринували гроші у банкстерів і не годували прожорливого кроля!
П.С. Як то кажуть, я тут вже старожил, з 2011 року реєстрації на форумі. Тіко спочатку був під іншим ніком. Вас не знав до цього моменту, як форумчанина. Мені 42, мамкіному трейдеру.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник Щось ви дуже погано знаєте статистику, якщо рекомендуєте кожному пересічному втратити свої кошти в трейдінгу замість нещасних 3-12% річних в банку. Я на цьому форумі з 2008 року, але "Чукча читатель, а не писатель". Тим не менш у трейдінгу всього 3 місяці. І я цього не соромлюсь, і я адекватно оцінюю можвливості "як ви кажете легко" заробити у цьому та всі ризики.
Востаннє редагувалось OptiX в Чет 09 кві, 2020 19:34, всього редагувалось 1 раз.
OptiX написав:Козак-характерник Щось ви дуже погано знаєте статистику, якщо рекомендуєте кожному пересічному втратити свої кошти в трейдінгу замість нещасних 3-12% річних в банку.
На цьому форумі не пересічні, а прохавані вовки... Фінансові хижаки ще ті, з меншості. Їх ще свинорилами кличуть. Інформація для них, а не бабусь, що стоять в черзі Ощада сплатити комуналь.
Те що хтосі бігає в кедах по обмінкам, чи шукає куди б інвсетувати гроші, чи яку квартиру купити для сдачі, не означа що в нього все будет добре в трейдінгу. Я за всіх хто тут зареєстрований не кажу, але багато кто читає не зареєстрований, та й взагалі бажаючі халяви(саме в темі про кріпту)
Востаннє редагувалось OptiX в Чет 09 кві, 2020 19:53, всього редагувалось 1 раз.
OptiX написав: Шорти полюбляю менше лонгів, бо лонг тільки за свої, та й спокійніше в лонгі. За відстутність досвіду, більше очкую.
Шорти потрібні або для короткострокової торгілі, або для хеджування ризиків, при купівлі менети на споті. Ніколи не купляв лонги з плечем.
OptiX написав:Те що хтосі бігає в кедах по обмінкам, чи шукає куди б інвсетувати гроші, чи яку квартиру купити для сдачі, не означа що в нього все будет добре в трейдінгу. Я за всіх хто тут зареєстрований не кажу, але багато кто читає не зареєстрований, та й взагалі бажаючі халяви(саме в темі про кріпту)
Творець дав нам свободу волі. Людина - вінець творіння, створена за образом і подобою Божою. То кожному своє. Шлях показаний, вибір шляху то є діло індивідуальне.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
После халвинга биткоин кэш основные показатели работы сети значительно ухудшились, что подтверждает отток майнеров на фоне падения рентабельности.
Спад начался практически сразу после сокращения вознаграждения с 12,5 до 6,25 монет. По данным сервиса Coinwarz, за последние 24 часа хешрейт сети форка снизился на 44%, примерно с 4 до 2,24 ЭХ/с. Согласно Fork.lol, данный показатель упал на 60%, с 4,36 до 1,6 ЭХ/с.
При этом время между закрытием пограничных блоков достигло практически двух часов. Хотя в дальнейшем процесс генерации ускорился, но на момент публикации средний показатель все еще составляет 16 минут, вместо 10 стандартных.
Важно отметить, что, несмотря на халвинг, за последние сутки курс ВСН просел на 3,32%. Этот фактор стал ключевым сигналом для многих майнеров переключиться на более рентабельные монеты, такие как биткоин. Тем не менее, часть лояльных сторонников проекта готовы нести убытки ради поддержки работоспособности сети, как они это делали во время «войны хешрейтов» 2018 года.
На фоне такого развитии событий многие майнеры с опасением ожидают халвинга биткоина.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав: Важно отметить, что, несмотря на халвинг, за последние сутки курс ВСН просел на 3,32%. Этот фактор стал ключевым сигналом для многих майнеров переключиться на более рентабельные монеты, такие как биткоин.
Эти фокусы и "обиды" временные.Халвинг битка-вернет все на место.Просто решили на месяц перключить мощностя на биток,что вполне логично.Падать будет что Кеш,что биток потом.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos