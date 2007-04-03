Додано: Чет 09 кві, 2020 19:13

OptiX написав: Козак-характерник написав: І взагалі тема така, що моржна торгувати завжди майже в плюс, хеджуючи ризики. В найгіршому варіанти просто виходити в 0 І взагалі тема така, що моржна торгувати завжди майже в плюс, хеджуючи ризики. В найгіршому варіанти просто виходити в 0

Де тут смайл "рукаліцо"?

А ви в курсі статистики скільки справді успішних трейдерів у світі? Не ображайтесь, але відчуття що вам мало років і ви зараз наче "мамкін трейдер". Був би радий помлитись і у вас можливо схований талант трейдера, але... Ви ще тільки почали трейдити і жостко не попадали, а в фьючах це легко зробити. Чи ви думаєте біржі живуть тільки завдяки комісіям по ордерам і готові дарувати таким успішним трейдерам як ви свої плечі? Де тут смайл "рукаліцо"?А ви в курсі статистики скільки справді успішних трейдерів у світі? Не ображайтесь, але відчуття що вам мало років і ви зараз наче "мамкін трейдер". Був би радий помлитись і у вас можливо схований талант трейдера, але... Ви ще тільки почали трейдити і жостко не попадали, а в фьючах це легко зробити. Чи ви думаєте біржі живуть тільки завдяки комісіям по ордерам і готові дарувати таким успішним трейдерам як ви свої плечі?

В курсі.Я трейдю вже 2 роки...А інвестором був 3 роки тому. І торгую тільки заробленим. Свої вже всі вивів давно з плюсом великим. А торгувати успішно почав лише з досвідом. Десь рік як. До того ловив і мінуси, навіть пограбувала мене лавка на монеро. Але в цілому тема бомбезна і варта уваги. Є моменти, які приходять лише з досвідом. Для орієнтиру, за березень наторгував десь 640$ з депозитом 3000$. Хочу вийти на стабільну штуку баксів за місяць. А тут хочу показати товариству приховані можливості, щоб вони не маринували гроші у банкстерів і не годували прожорливого кроля!П.С. Як то кажуть, я тут вже старожил, з 2011 року реєстрації на форумі. Тіко спочатку був під іншим ніком. Вас не знав до цього моменту, як форумчанина. Мені 42, мамкіному трейдеру.