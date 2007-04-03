Додано: Чет 09 кві, 2020 22:46

После халвинга биткоин кэш основные показатели работы сети значительно ухудшились, что подтверждает отток майнеров на фоне падения рентабельности.



Спад начался практически сразу после сокращения вознаграждения с 12,5 до 6,25 монет. По данным сервиса Coinwarz, за последние 24 часа хешрейт сети форка снизился на 44%, примерно с 4 до 2,24 ЭХ/с. Согласно Fork.lol, данный показатель упал на 60%, с 4,36 до 1,6 ЭХ/с.



При этом время между закрытием пограничных блоков достигло практически двух часов. Хотя в дальнейшем процесс генерации ускорился, но на момент публикации средний показатель все еще составляет 16 минут, вместо 10 стандартных.



Важно отметить, что, несмотря на халвинг, за последние сутки курс ВСН просел на 3,32%. Этот фактор стал ключевым сигналом для многих майнеров переключиться на более рентабельные монеты, такие как биткоин. Тем не менее, часть лояльных сторонников проекта готовы нести убытки ради поддержки работоспособности сети, как они это делали во время «войны хешрейтов» 2018 года.



На фоне такого развитии событий многие майнеры с опасением ожидают халвинга биткоина.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.