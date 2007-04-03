RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1736173717381739

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 145
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:13

  OptiX написав:
  Козак-характерник написав:І взагалі тема така, що моржна торгувати завжди майже в плюс, хеджуючи ризики. В найгіршому варіанти просто виходити в 0

Де тут смайл "рукаліцо"?
А ви в курсі статистики скільки справді успішних трейдерів у світі? Не ображайтесь, але відчуття що вам мало років і ви зараз наче "мамкін трейдер". Був би радий помлитись і у вас можливо схований талант трейдера, але... Ви ще тільки почали трейдити і жостко не попадали, а в фьючах це легко зробити. Чи ви думаєте біржі живуть тільки завдяки комісіям по ордерам і готові дарувати таким успішним трейдерам як ви свої плечі?

В курсі. :) Я трейдю вже 2 роки...А інвестором був 3 роки тому. І торгую тільки заробленим. Свої вже всі вивів давно з плюсом великим. А торгувати успішно почав лише з досвідом. Десь рік як. До того ловив і мінуси, навіть пограбувала мене лавка на монеро. Але в цілому тема бомбезна і варта уваги. Є моменти, які приходять лише з досвідом. Для орієнтиру, за березень наторгував десь 640$ з депозитом 3000$. Хочу вийти на стабільну штуку баксів за місяць. А тут хочу показати товариству приховані можливості, щоб вони не маринували гроші у банкстерів і не годували прожорливого кроля! :D

П.С. Як то кажуть, я тут вже старожил, з 2011 року реєстрації на форумі. Тіко спочатку був під іншим ніком. Вас не знав до цього моменту, як форумчанина. Мені 42, мамкіному трейдеру. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28078
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2089 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:31

Козак-характерник
Щось ви дуже погано знаєте статистику, якщо рекомендуєте кожному пересічному втратити свої кошти в трейдінгу замість нещасних 3-12% річних в банку.
Я на цьому форумі з 2008 року, але "Чукча читатель, а не писатель". Тим не менш у трейдінгу всього 3 місяці. І я цього не соромлюсь, і я адекватно оцінюю можвливості "як ви кажете легко" заробити у цьому та всі ризики.
Востаннє редагувалось OptiX в Чет 09 кві, 2020 19:34, всього редагувалось 1 раз.
OptiX
 
Повідомлень: 31
З нами з: 13.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:33

  OptiX написав:Козак-характерник
Щось ви дуже погано знаєте статистику, якщо рекомендуєте кожному пересічному втратити свої кошти в трейдінгу замість нещасних 3-12% річних в банку.

На цьому форумі не пересічні, а прохавані вовки... :) Фінансові хижаки ще ті, з меншості. Їх ще свинорилами кличуть. :) Інформація для них, а не бабусь, що стоять в черзі Ощада сплатити комуналь.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28078
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2089 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:37

  Козак-характерник написав:
  OptiX написав:Козак-характерник
Щось ви дуже погано знаєте статистику, якщо рекомендуєте кожному пересічному втратити свої кошти в трейдінгу замість нещасних 3-12% річних в банку.

На цьому форумі не пересічні, а прохавані вовки... :) Фінансові хижаки ще ті, з меншості. Їх ще свинорилами кличуть. :) Інформація для них, а не бабусь, що стоять в черзі Ощада сплатити комуналь.

Те що хтосі бігає в кедах по обмінкам, чи шукає куди б інвсетувати гроші, чи яку квартиру купити для сдачі, не означа що в нього все будет добре в трейдінгу.
Я за всіх хто тут зареєстрований не кажу, але багато кто читає не зареєстрований, та й взагалі бажаючі халяви(саме в темі про кріпту)
Востаннє редагувалось OptiX в Чет 09 кві, 2020 19:53, всього редагувалось 1 раз.
OptiX
 
Повідомлень: 31
З нами з: 13.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:39

  OptiX написав:Тим не менш у трейдінгу всього 3 місяці.

Я сподіваюся ви не зашортили ефір, бо я у криптотрейдингу за 3 роки я бачив усе... і неймовірно можемо з 170 полетіти на 500-600... або на 30-40 :mrgreen:
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7976
З нами з: 21.09.12
Подякував: 760 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:50

  Zebra написав:
  OptiX написав:Тим не менш у трейдінгу всього 3 місяці.

Я сподіваюся ви не зашортили ефір, бо я у криптотрейдингу за 3 роки я бачив усе... і неймовірно можемо з 170 полетіти на 500-600... або на 30-40 :mrgreen:

Не зашортив... Поки ще в мене невизначеність, куди підемо в найближчий час.
Шорти полюбляю менше лонгів, бо лонг тільки за свої, та й спокійніше в лонгі. За відстутність досвіду, більше очкую.
OptiX
 
Повідомлень: 31
З нами з: 13.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:29

  OptiX написав: Шорти полюбляю менше лонгів, бо лонг тільки за свої, та й спокійніше в лонгі. За відстутність досвіду, більше очкую.

Шорти потрібні або для короткострокової торгілі, або для хеджування ризиків, при купівлі менети на споті. Ніколи не купляв лонги з плечем.
  OptiX написав:Те що хтосі бігає в кедах по обмінкам, чи шукає куди б інвсетувати гроші, чи яку квартиру купити для сдачі, не означа що в нього все будет добре в трейдінгу.
Я за всіх хто тут зареєстрований не кажу, але багато кто читає не зареєстрований, та й взагалі бажаючі халяви(саме в темі про кріпту)

Творець дав нам свободу волі. Людина - вінець творіння, створена за образом і подобою Божою. То кожному своє. Шлях показаний, вибір шляху то є діло індивідуальне.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28078
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2089 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:46

Кєша

После халвинга биткоин кэш основные показатели работы сети значительно ухудшились, что подтверждает отток майнеров на фоне падения рентабельности.

Спад начался практически сразу после сокращения вознаграждения с 12,5 до 6,25 монет. По данным сервиса Coinwarz, за последние 24 часа хешрейт сети форка снизился на 44%, примерно с 4 до 2,24 ЭХ/с. Согласно Fork.lol, данный показатель упал на 60%, с 4,36 до 1,6 ЭХ/с.

При этом время между закрытием пограничных блоков достигло практически двух часов. Хотя в дальнейшем процесс генерации ускорился, но на момент публикации средний показатель все еще составляет 16 минут, вместо 10 стандартных.

Важно отметить, что, несмотря на халвинг, за последние сутки курс ВСН просел на 3,32%. Этот фактор стал ключевым сигналом для многих майнеров переключиться на более рентабельные монеты, такие как биткоин. Тем не менее, часть лояльных сторонников проекта готовы нести убытки ради поддержки работоспособности сети, как они это делали во время «войны хешрейтов» 2018 года.

На фоне такого развитии событий многие майнеры с опасением ожидают халвинга биткоина.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28078
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2089 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:49

  Козак-характерник написав:
Важно отметить, что, несмотря на халвинг, за последние сутки курс ВСН просел на 3,32%. Этот фактор стал ключевым сигналом для многих майнеров переключиться на более рентабельные монеты, такие как биткоин.

Эти фокусы и "обиды" временные.Халвинг битка-вернет все на место.Просто решили на месяц перключить мощностя на биток,что вполне логично.Падать будет что Кеш,что биток потом.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 335
З нами з: 29.05.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:11

Є така думка

  Zebra написав:Прикупив ефіру в лонг по 170.93 на всю котлету

Рост от 90$ рассматриваю как коррекционное движение двойным зигзагом NYSE:W-NYSE:X-NYSE:Y, которое почти сформировано. В зоне 170-180 сконцентрировано много сопротивлений, таких как: - верхняя граница основного восходящего канала и медиана второго. - уровни линейной и логарифмической сетки Фибоначчи. - суточные 50, 100, 200 скользящие средние. Основной волновой сценарий: От 287$ начал развиваться импульс, в районе 90-100$ завершилась третья волна, после которой началась коррекция в четвертой волне, которая уже идет почти месяц в виде двойного зигзага. От 170-180 вероятен разворот тренда вниз. Ожидаю снижение в пятой волне куда-то в район 75-100$, по срокам примерно до начала мая.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28078
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2089 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1736173717381739
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Civis і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5025, 5026, 5027
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
50267 187545468
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 01:34
mephala
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6906 1540227
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 11:39
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 47703
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17864)
10.04.2020 00:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.