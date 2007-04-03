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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 03:10
Козак-характерник написав:
От 170-180 вероятен разворот тренда вниз. Ожидаю снижение в пятой волне куда-то в район 75-100$, по срокам примерно до начала мая.
До слива он к деду был 0,025-0,027 с 0,028 на пиках, сейчас 0,023 после дна на 0,021. Прогноз скорее лонг, чем шорт. Дед уже отыграл почти весь слив, к халвингу ещё может неслабо подняться, подтянув топовые альты.
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phantom_systems
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