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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1737173817391740

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 145
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
11%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 03:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:От 170-180 вероятен разворот тренда вниз. Ожидаю снижение в пятой волне куда-то в район 75-100$, по срокам примерно до начала мая.

До слива он к деду был 0,025-0,027 с 0,028 на пиках, сейчас 0,023 после дна на 0,021. Прогноз скорее лонг, чем шорт. Дед уже отыграл почти весь слив, к халвингу ещё может неслабо подняться, подтянув топовые альты.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Закрылся по стопу на 168.13
перенабрался по 161.56 видя как кит купил почти 200 тысяч эфира
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:55

Zebra
По стопу закрились, а мене за шорт критикували. Правильно казали, можемо як на 500 сходити так і на 50 і всюди шанс 50\50. А 200к єфіра кітів то такє, вчорашні кіти не помогли, гадаю ще трішки припадемо. Нафта сьоодно вниз дивиться, після Пасхи може гепнути геть усе.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:11

  OptiX написав:Zebra
По стопу закрились, а мене за шорт критикували. Правильно казали, можемо як на 500 сходити так і на 50 і всюди шанс 50\50. А 200к єфіра кітів то такє, вчорашні кіти не помогли, гадаю ще трішки припадемо. Нафта сьоодно вниз дивиться, після Пасхи може гепнути геть усе.

Але фонда вниз не дивиться, а крипта зараз поглядає туди.

Да і кіт ще стоїть з покупкою на 80к ефіру.

Та й Тезер все друкують по 10-100 млн штук в день. Я не здивуюся, якщо скоро його буде 10 млрд штук.
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 10 кві, 2020 09:19, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:18

  Zebra написав:
  OptiX написав:Zebra
По стопу закрились, а мене за шорт критикували. Правильно казали, можемо як на 500 сходити так і на 50 і всюди шанс 50\50. А 200к єфіра кітів то такє, вчорашні кіти не помогли, гадаю ще трішки припадемо. Нафта сьоодно вниз дивиться, після Пасхи може гепнути геть усе.

Але фонда вниз не дивиться, а крипта зараз поглядає туди.

Сьогодні продовжить ОПЕК+ тому фонда ще не вирішила куди йти. Але торги по нафті після свят почнуться. Тоді й фонда зреагує, питання як. Чомусь кажеться що фонда достатньо відскочила і повина вже йти на наступнє дно. Біток слідом єссно.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:19

  OptiX написав:
  Zebra написав:
  OptiX написав:Zebra
По стопу закрились, а мене за шорт критикували. Правильно казали, можемо як на 500 сходити так і на 50 і всюди шанс 50\50. А 200к єфіра кітів то такє, вчорашні кіти не помогли, гадаю ще трішки припадемо. Нафта сьоодно вниз дивиться, після Пасхи може гепнути геть усе.

Але фонда вниз не дивиться, а крипта зараз поглядає туди.

Сьогодні продовжить ОПЕК+ тому фонда ще не вирішила куди йти. Але торги по нафті після свят почнуться. Тоді й фонда зреагує, питання як. Чомусь кажеться що фонда достатньо відскочила і повина вже йти на наступнє дно. Біток слідом єссно.

Усі так думають, але кіт вважає інакше :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:26

Zebra
Кітів багато і у кожного своя думка. Але проти глобального тренду не попреш, який би ти жирний кіт не був.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ставка по лендингу эфира подскочила до 200-300%% годовых на битфинексе.
Zebra
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  #<1 ... 1737173817391740
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