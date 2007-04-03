До слива он к деду был 0,025-0,027 с 0,028 на пиках, сейчас 0,023 после дна на 0,021. Прогноз скорее лонг, чем шорт. Дед уже отыграл почти весь слив, к халвингу ещё может неслабо подняться, подтянув топовые альты.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 03:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
До слива он к деду был 0,025-0,027 с 0,028 на пиках, сейчас 0,023 после дна на 0,021. Прогноз скорее лонг, чем шорт. Дед уже отыграл почти весь слив, к халвингу ещё может неслабо подняться, подтянув топовые альты.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Закрылся по стопу на 168.13
перенабрался по 161.56 видя как кит купил почти 200 тысяч эфира
Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:55
Zebra
По стопу закрились, а мене за шорт критикували. Правильно казали, можемо як на 500 сходити так і на 50 і всюди шанс 50\50. А 200к єфіра кітів то такє, вчорашні кіти не помогли, гадаю ще трішки припадемо. Нафта сьоодно вниз дивиться, після Пасхи може гепнути геть усе.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:11
Але фонда вниз не дивиться, а крипта зараз поглядає туди.
Да і кіт ще стоїть з покупкою на 80к ефіру.
Та й Тезер все друкують по 10-100 млн штук в день. Я не здивуюся, якщо скоро його буде 10 млрд штук.
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 10 кві, 2020 09:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:18
Сьогодні продовжить ОПЕК+ тому фонда ще не вирішила куди йти. Але торги по нафті після свят почнуться. Тоді й фонда зреагує, питання як. Чомусь кажеться що фонда достатньо відскочила і повина вже йти на наступнє дно. Біток слідом єссно.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:19
Усі так думають, але кіт вважає інакше
Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:26
Zebra
Кітів багато і у кожного своя думка. Але проти глобального тренду не попреш, який би ти жирний кіт не був.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ставка по лендингу эфира подскочила до 200-300%% годовых на битфинексе.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кит на битфине продолжает набирать позицию по эфиру, потратив уже фактически $30+ млн за пару часов.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:37
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