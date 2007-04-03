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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:41
+27$ козаку на морозиво!
Злив шорт по ринку...Дякую, Боже! І вам всім того же!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:44
+34$ козаку на морозиво!
Слава Ісусу Христу!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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2
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- Повідомлень: 28081
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1909 раз.
- Подякували: 2091 раз.
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