RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1738173917401741

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 146
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
12%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:41

Щедроти Твої нескінчені...

+27$ козаку на морозиво! :) Злив шорт по ринку...Дякую, Боже! І вам всім того же! :D
Зображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28083
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2091 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:44

На морозиво!

+34$ козаку на морозиво! :) Слава Ісусу Христу!
Зображення
Зображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28083
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2091 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:46

Щедроти Твої нескінчені...

+9$.... :) Дякую, Боже! І вам всім того же! :)
Зображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28083
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2091 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козаче, браво, а ринок мене переграв.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7984
З нами з: 21.09.12
Подякував: 763 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:48

  Zebra написав:Козаче, браво, а ринок мене переграв.

Дякую! Це не моя заслуга. Бог нас всіх любить! :) Торгую по краю стакану... :) І шорт і лонг тасую. Обережно. Кажу, ф'ючерс - бомбезна тема! :) Зшибаю копійочки без зайвого ризику. На морозиво.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28083
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2091 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1738173917401741
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, Patrick, Vadim V, холява і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5034, 5035, 5036
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
50354 187580696
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 19:54
Faceless
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1540738
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 47712
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.