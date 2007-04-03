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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:41
Щедроти Твої нескінчені...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:44
На морозиво!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:46
Щедроти Твої нескінчені...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Козаче, браво, а ринок мене переграв.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:48
Дякую! Це не моя заслуга. Бог нас всіх любить! Торгую по краю стакану... І шорт і лонг тасую. Обережно. Кажу, ф'ючерс - бомбезна тема! Зшибаю копійочки без зайвого ризику. На морозиво.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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