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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1739174017411742

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 146
1) дно вже було пройдено
22%
32
2) не нижче 3500
12%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
37%
54
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:13

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:58

  Кучинелли написав:Стоп ставится так. чтобы потеря от депо была не более 1%.Тогда чтобы отодвинуть стоп подальше, нужно входить мизерной частью котлеты, ну и соотв соблюсти рискменеджмент.Таким дрочиловом занимаются только глупые блогеры.И их рассказы о прибылях полный бред и блеф.

Я вот тоже не совсем понимаю,как можно поставить стоп на 1-2%,если всегда вынос в обе стороны зачастую бывает кратковременной свечой еб...щей еще % на 3-10 от реального максимума(минимума)сквизом.Можно практически "угадать" правильную точку входа,но тебя все равно выносит по стопу финальным рывком при завершении движения-на это собственно все и рассчитано.На кой хрен тогда стоп??От них зачастую убытков больше,чем от их неимения
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osafly
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:45

  osafly написав:
  Кучинелли написав:Стоп ставится так. чтобы потеря от депо была не более 1%.Тогда чтобы отодвинуть стоп подальше, нужно входить мизерной частью котлеты, ну и соотв соблюсти рискменеджмент.Таким дрочиловом занимаются только глупые блогеры.И их рассказы о прибылях полный бред и блеф.

Я вот тоже не совсем понимаю,как можно поставить стоп на 1-2%,если всегда вынос в обе стороны зачастую бывает кратковременной свечой еб...щей еще % на 3-10 от реального максимума(минимума)сквизом.Можно практически "угадать" правильную точку входа,но тебя все равно выносит по стопу финальным рывком при завершении движения-на это собственно все и рассчитано.На кой хрен тогда стоп??От них зачастую убытков больше,чем от их неимения

Стопы это философский вопрос. Если удачно ловишь тренд, то бывает до стопа цена не доходит, а прет дальше. Но стоп в безубыток потом страхует, когда пойдешь спать, и не можешь сопровождать сделку.
Zebra
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  #<1 ... 1739174017411742
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