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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 кві, 2020 09:58
Кучинелли написав:
Стоп ставится так. чтобы потеря от депо была не более 1%.Тогда чтобы отодвинуть стоп подальше, нужно входить мизерной частью котлеты, ну и соотв соблюсти рискменеджмент.Таким дрочиловом занимаются только глупые блогеры.И их рассказы о прибылях полный бред и блеф.
Я вот тоже не совсем понимаю,как можно поставить стоп на 1-2%,если всегда вынос в обе стороны зачастую бывает кратковременной свечой еб...щей еще % на 3-10 от реального максимума(минимума)сквизом.Можно практически "угадать" правильную точку входа,но тебя все равно выносит по стопу финальным рывком при завершении движения-на это собственно все и рассчитано.На кой хрен тогда стоп??От них зачастую убытков больше,чем от их неимения
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osafly
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Додано: Суб 11 кві, 2020 10:45
osafly написав: Кучинелли написав:
Стоп ставится так. чтобы потеря от депо была не более 1%.Тогда чтобы отодвинуть стоп подальше, нужно входить мизерной частью котлеты, ну и соотв соблюсти рискменеджмент.Таким дрочиловом занимаются только глупые блогеры.И их рассказы о прибылях полный бред и блеф.
Я вот тоже не совсем понимаю,как можно поставить стоп на 1-2%,если всегда вынос в обе стороны зачастую бывает кратковременной свечой еб...щей еще % на 3-10 от реального максимума(минимума)сквизом.Можно практически "угадать" правильную точку входа,но тебя все равно выносит по стопу финальным рывком при завершении движения-на это собственно все и рассчитано.На кой хрен тогда стоп??От них зачастую убытков больше,чем от их неимения
Стопы это философский вопрос. Если удачно ловишь тренд, то бывает до стопа цена не доходит, а прет дальше. Но стоп в безубыток потом страхует, когда пойдешь спать, и не можешь сопровождать сделку.
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Zebra
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