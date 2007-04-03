КХ, ще ваша основна кормушка, що за тема, вже користаєете?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 кві, 2020 09:13
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 11 кві, 2020 09:58
Я вот тоже не совсем понимаю,как можно поставить стоп на 1-2%,если всегда вынос в обе стороны зачастую бывает кратковременной свечой еб...щей еще % на 3-10 от реального максимума(минимума)сквизом.Можно практически "угадать" правильную точку входа,но тебя все равно выносит по стопу финальным рывком при завершении движения-на это собственно все и рассчитано.На кой хрен тогда стоп??От них зачастую убытков больше,чем от их неимения
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Додано: Суб 11 кві, 2020 10:45
Стопы это философский вопрос. Если удачно ловишь тренд, то бывает до стопа цена не доходит, а прет дальше. Но стоп в безубыток потом страхует, когда пойдешь спать, и не можешь сопровождать сделку.
Додано: Суб 11 кві, 2020 11:22
Особисто я працюю без стопів. Але це не заклик до аналогічних дій. Торгую тільки руцями, в режимі онлайн. Мені важливо бачити ринок очима і відчувати його дихання. Тим паче, працюючи з ф'ючами.
Ні, не користався. Але думаю, що там такої ліквідності, як на біржі, точно немає. Тобто купити - продати можна, але не торгувати.
Стопи - це для лінивих, хто не хоче постійно біля монітору бути. Але стоповиків, доволі часто карають вибиванням стопів. і ринок повертається в протилежний бік. До того ж буває "проскальзування", і навіть стопи не захищають. Хоча є певні різновиди стопів, що страхують від "проскальзування", але в цілому, як на мене, стоп потрібний, щоб його вибивали.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 11 кві, 2020 11:39
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Суб 11 кві, 2020 14:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Думаю его пробитие определит куда пойдет эфир.
Додано: Суб 11 кві, 2020 14:56
Лонгів дофіга. Мабуть ведмежата побавляться ще...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 11 кві, 2020 15:03
JOE007 написав у твіттері, що то причетні до Ethereum Foundation зв'язують емісію ефіру крупними ордерами. Вони так робили на усіх падіннях.
Можливо щоб мати потужний стек коли перейдуть на версію 2.0
Додано: Суб 11 кві, 2020 15:13
Пікнічок ведмежат
Можливо, але маю чуйку, що ведмежата ще побешкетують... Сам тримаю позицію в шорті 1,7 бітка, точка входу 6841,49. Плече *10
Будь ласка!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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